Android P'nin Yeni Zaman Yönetim İşlevleri
Google'ın Android'e yönelik yeni "dijital refah" girişimi, bizi birer tüketim canavarına dönüştürmek isteyen firmalara ders verecek nitelikte!
Google'ın zamanınızı yönetmenizi sağlayacak araçlar geliştirdiği dedikoduları doğru çıktı. I/O konferansında ortaya çıkan "dijital refah" girişimi, teknolojiden uzaklaşmanızı sağlayacak. Evet, Google gerçekten de teknolojiyi aşırı ölçülerde kullanmanızı istemiyor.
Bu girişim kapsamında Android P, telefonu nasıl kullandığınızı gösteren bir kontrol panosu sunacak. Burada hangi uygulamadan kaç uyarı aldığınızı görebileceksiniz. Rahatsız etme modu, artık görsel uyarıları da azaltabilecek. Yeni "şişt" (Shush) modu ise telefon yüz üstü bıraktığınızda uyarıları susturacak. Gece olduğunda devreye giren Wind Down modu, hem rahatsız etme modunu açacak, hem de ekranı griye döndürecek.
YouTube, uygulamayı saatlerce terk etmeyenler için molalar planlayacak. Buna ilave olarak videoyla ilgili uyarılar, tek, büyük bir uyarı altında toplanacak.
Benzer şekilde çocuklara yönelik bazı sağlık işlevleri de var. Family Link ebeveyn denetimlerinin yanına eklenecek olan Be Internet Awesome girişimi, çevrimiçi güvenliği ve vatandaşlık bilgilerini oyunlar yoluyla öğretecek. Bu noktada ebeveynler ve öğretmenler için de bilgiler sunulacak.
Bu değişikliklerden, Google'ın sadece teknoloji sunan ve bu teknolojiyi çılgınça tüketmemizi isteyen (bakınız Facebook) bir firmadan, teknolojiyi sorumluluk yüklenerek tüketmemizi isteyen bir firmaya dönüştüğü sonucu çıkartılabilir. Özellikle çocukların dijital cihazlar içerisinde yetiştiği ve bu cihazların çocukların tüm hayatlarını kontrol ettiği bir ortamda bu adımların önemli olduğunu düşünüyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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