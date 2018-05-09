Android P'nin Yeni Zaman Yönetim İşlevleri

Google'ın Android'e yönelik yeni "dijital refah" girişimi, bizi birer tüketim canavarına dönüştürmek isteyen firmalara ders verecek nitelikte!

Android P'nin Yeni Zaman Yönetim İşlevleri

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