Android Q için Yeni Güvenlik Önlemi
Android'in sonraki sürümü Android Q, eski uygulamalarda bir güvenlik uyarısı gösterebilir!
Android'in her yeni sürümü, geliştiricilere daha önceki sürümlerde olmayan yeni olanaklar tanıyor. Bunun yanında her yeni sürüm, uygulamaların yapabileceklerine bazı kısıtlamalar da getiriyor.
Bazı uygulamalar bu kısıtlamaları aşabilmek için "hedef API seviyesini" yükseltmiyorlar, böylece bazı kısıtlamaları aşabiliyorlar. Ancak Android Open Source Project'te yapılan bir keşif, Google'ın Android Q'da Android 5.1 Lollipop veya öncesini hedefleyen uygulamalarda bir uyarı göstereceğini söylüyor.
Google geçen sene aralık ayında Play Store'a yeni bir kural getirmiş, 1 Ağustos 2018 itibariyle mağazaya yüklenecek tüm uygulamaların API seviye 26 veya daha yükseğini hedeflemesini şart koşmuştu. Dahası yeni kural, Play Store'daki mevcut uygulamalara gelen güncellemelerin 1 Kasım 2018'den sonra API seviye 26 veya üzerini hedeflemesini istemişti. Bu ilkeler, aktif olarak geliştirilen ve sıkça güncellenen uygulamaların yeni güvenlik, gizlilik, pil tasarrufu ve bellek optimizasyonu işlevlerine uyması anlamına gelecek. Bununla birlikte ilke, uygulamaların Android'in eski sürümlerinde çalışmayacağı anlamına gelmiyor çünkü geliştiriciler, minimum API seviyesini kendileri hala ayarlayabiliyorlar. Buna karşın Android 9 Pie, kullanıcılara eski uygulama kullandığına dair uyarılar göstererek geliştiricileri güncellemeye teşvik ediyor.
Android Q belki çok eski Android uygulamalarının çalıştırılmasını engellemeyecek. Elbette Google, işletim sistemini piyasaya sürmeden önce burada değişiklik yapabilir. Bu yüzden yeni kuralların ne kadar sıkı olacağını zaman gösterecek.
Zeynel A. Öztürk
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