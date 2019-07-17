Android Q, Samsung Ceplere One UI 2.0'ı Getirecek
Eğer Samsung telefonunuz Android Q güncellemesi alacak olan modellerden biriyse, sizi büyük bir müjde bekliyor demektir!
Android Q güncellemesinin Samsung telefonlara gelmesiyle birlikte firmanın One UI arayüzü, 2.0 sürümüne yükselecek. Bunun yanında Samsung fan sitesi Sammobile'a göre Galaxy S11, One UI 2.1 ile gelecek.
One UI'nın 2.x sürümünün hangi yeniliklerle geleceği şu noktada bilinmiyor. Siteye göre bilinen, One UI 2.0'ın telefonla aşırı zaman geçirmenizi engellemeyi amaçlayan "Digital Wellbeing" işlevlerini içereceği. Bu işlevlerden "Odak Modu" en çok dikkat dağıtan uygulamaları seçip, bunları susturmanıza izin verecek. Android Q'nun diğer temel yenilikleri, muhtemelen Samsung'un Android Q güncellemesinin de bir parçası olacak. Live Captions gibi bazı işlevler ise amiral gemisi Galaxy'lere özel olabilir.
Samsung'un kendi telefon ve tabletlerine özel bazı işlevler eklemesi sürpriz olmayacak. Güncellemenin ne zaman geleceği konusunda Sammobile'ın da bir fikri yok. Android Pie güncellemesinin her seviyedeki Samsung telefona hızla geldiğine bakarsak, Android Q'nun gelişinin çok uzun sürmeyeceği konusunda ümitli olabilirsiniz.
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