Android Q "yayın adayı" yayınlandı
Android Q için beşinci beta sürümü, "yayın adayı" olarak, Google tarafından indirmeye sunuldu.
Android Q beta'yı Google Pixel telefonunda deneyenlerin güncellemeleri kontrol etmesinde fayda var. Google, Android Q için içerisinde önemli bir yenilik bulunmayan beşinci beta sürümünü yayınladı.
Bu güncelleme aynı zamanda "yayın adayı" olarak tanımlanan ilk sürüm olma özelliğini taşıyor. Firma Android Q için ilk beta sürümünü mart ayında yayınlamış, bu sırada altı beta sürümü yayınlayacağını söylemişti. Bunların son ikisinin yayın adayı olacağı belirtilmişti. Yani Android Q herkese sunulmadan önce son bir yayın adayı sürüm daha gelecek. Firma yeni duyurusunda Android Q'da hareket tabanlı gezintiyi standart hale getirmek için üreticilerle yakın olarak çalıştığını söyledi. Beta 5'te Google Asistan'a ulaşmak için parmağınızı köşelerden içeri çekebiliyordunuz. Firma Beta 6'da ise özel launcher'ların varsayılan olarak üç düğmeli gezintiyi kullanmaya devam edeceklerini söyledi. Yani üçüncü parti launcher'lar, yeni gezinti hareketlerinden bir süre yararlanmayacak gibi görünüyor.
Android Q beta 6 ve final sürümün "bu çeyrekte" yayınlanması bekleniyor.
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