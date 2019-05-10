Android Q'da Beam Olmayacak!

Google'ın bir süre önce büyük iddialarla Android'e eklediği bu özelliğin, Android Q'da bulunmayacağı ortaya çıktı!

Android Beam Geri Gelmiyor

Android Q'nun birçok yeniliğiyle Google I/O 2019'da tanıştık, ancak Google bize Android Beam'in yerini alacak işlevden bahsetmedi. Cihazları NFC ile eşleştirerek dosya paylaşmanızı sağlayan işlev, görünüşe bakılırsa geri gelmeyecek.

Techradar'ın etkinlikte konuştuğu Google yetkilileri, işlevin geri gelmeyeceğini doğruladılar. Böylece Android Q'nun final sürümünde de işlevin bulunmayacağı ortaya çıkmış oldu. Android Beam'i kullananların sayısı az da olsa, kaldırılması üzücü çünkü cihazlar arasındaki paylaşımı çok kolay bir hale getirmeniz, üçüncü parti uygulamalarla da mümkün değil. Android Beam, 4.0 sürümüyle birlikte Android kullanıcılarına sunulmaya başlanmıştı.

Apple'ın AirDrop işlevi, fotoğraf ve videoları yakındaki iOS ve Mac cihazlarıyla çok kolay biçimde paylaşmanızı sağlıyor. Eğer Android Beam'in yerini alacak bir işlev sunulacaksa, bunun AirDrop'a benzemesini umuyoruz. Böyle bir işlev, Android Q piyasaya sürüldüğünde veya Google Pixel 4, Ekim'de duyurulurken ortaya çıkabilir.

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