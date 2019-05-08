Android Q'nın Yeni Beta'sı Bu Telefonlara Geldi
Android Q'nun beta sürümü, artık 12 üreticinin 21 telefon modeline yüklenebiliyor!
Google, geçen sene Android P'nin beta testini ilk kez üçüncü parti üreticilere açmıştı. Böylece Android Pie, fazladan yedi üreticiye, toplamda 11 cihaza ulaşmıştı. Bu sene Google bir adım daha atıyor ve Android Q'yu kendi markası dışındaki 12 markaya daha ulaştırıyor.
Listeye baktığımızda geçen seneki markaların çoğunu görebiliyoruz. Bunlar arasında Nokia, OnePlus, Xiaomi ve Oppo var. Beta programına katılan yeni firmalar arasında ise Huawei, Asus ve LG bulunuyor. Android Q'nun son beta sürümünün 2017'de çıkan Essential Phone'a gelmesi, ilginizi çekebilecek bir ayrıntı.
İşte en son Android Q betayı yükleyebilen cihazların listesi:
|Asus Zenfone 5Z
|realme 3 Pro
|Xiaomi Mi Mix 3 5G
|Essential Phone
|Sony Xperia XZ3
|Pixel 3
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LG G8
|TECNO SPARK 3 Pro
|Pixel 3 XL
|Huawei Mate 20 Pro
|Vivo X27
|Pixel 2
|Nokia 8.1
|Vivo NEX S
|Pixel 2 XL
|OnePlus 6T
|Vivo NEX A
|Pixel
|OPPO Reno
|Xiaomi Mi 9
|Pixel XL
Android Q'nun yenilikleri arasında uzun süredir beklenen koyu mod, katlanabilen cihazlar için destek ve fazlası var. Android Q'nun hangi isimle anılacağı ise hala belli değil. Yeni işletim sisteminin bu sene, yazın sonuna doğru hazır olması bekleniyor.
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