Android Q'nın Yeni Beta'sı Bu Telefonlara Geldi

Android Q'nun beta sürümü, artık 12 üreticinin 21 telefon modeline yüklenebiliyor!

Android Q'nın Yeni Beta'sı Bu Telefonlara Geldi

Google, geçen sene Android P'nin beta testini ilk kez üçüncü parti üreticilere açmıştı. Böylece Android Pie, fazladan yedi üreticiye, toplamda 11 cihaza ulaşmıştı. Bu sene Google bir adım daha atıyor ve Android Q'yu kendi markası dışındaki 12 markaya daha ulaştırıyor.

Listeye baktığımızda geçen seneki markaların çoğunu görebiliyoruz. Bunlar arasında Nokia, OnePlus, Xiaomi ve Oppo var. Beta programına katılan yeni firmalar arasında ise Huawei, Asus ve LG bulunuyor. Android Q'nun son beta sürümünün 2017'de çıkan Essential Phone'a gelmesi, ilginizi çekebilecek bir ayrıntı.

İşte en son Android Q betayı yükleyebilen cihazların listesi:

Asus Zenfone 5Z realme 3 Pro Xiaomi Mi Mix 3 5G
Essential Phone Sony Xperia XZ3 Pixel 3

LG G8

 TECNO SPARK 3 Pro Pixel 3 XL
Huawei Mate 20 Pro Vivo X27 Pixel 2
Nokia 8.1 Vivo NEX S Pixel 2 XL
OnePlus 6T Vivo NEX A Pixel
OPPO Reno Xiaomi Mi 9 Pixel XL

Android Q'nun yenilikleri arasında uzun süredir beklenen koyu mod, katlanabilen cihazlar için destek ve fazlası var. Android Q'nun hangi isimle anılacağı ise hala belli değil. Yeni işletim sisteminin bu sene, yazın sonuna doğru hazır olması bekleniyor.

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