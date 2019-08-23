Android Q'nun Adı Artık Android 10
Google, Android 10 ile birlikte, ilk günden beri devam ettirdiği bir geleneğe de elveda diyor!
Google, Android Q olarak tanıdığımız en son Android sürümünün Android 10 olarak yayınlanacağını duyurdu. Böylece şimdiye kadar tatlı isimleriyle gelen işletim sistemi, bu geleneği bozdu.
Firma "Q" harfini tamamen bırakmış gibi görünüyor, yani bir sonraki Android sürümü muhtemelen Android R olmayacak. Firma, değişikliği isimlerin dünya çapında herkes tarafından anlaşılmamasına bağlıyor. Android 10 isminin çok daha kolay anlaşılır olduğu doğru, üstelik Q harfi özellikle Latin alfabesini kullanmayan ülkelerde kafa karıştırabilirdi.
İsim değişikliği, Android'in logosunda da bazı değişiklikler getiriyor. Android maskotu, artık sağ tarafta yer alıyor; bunun yanında yeşil rengin daha çok kullanıldığını görüyoruz. Firma, Android 10'un yayınlanacağı zamana kadar ve yayınlandıktan sonra bu tasarımı kullanacağını söylüyor.
Android 10'u ilk kullanacak telefonlara baktığımızda HMD Global, Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 ve Nokia 7.1'in çıktığında Android 10 uyumlu olacağını doğrulamıştı. Benzer duyuruların diğer üreticilerden de gelmesini bekleyebiliriz.
Android 10'un Ağustos'un son günlerinde yayınlanması bekleniyor.
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