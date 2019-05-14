Android Q'nun En Önemli Yenilikleri
Android Q, telefonlara hangi yenilikleri getirecek? En öne çıkanları sıraladık.
Android Q henüz hazır durumda olmasa da hatalarla boğuşmayı göze alanlar, beta sürümünü indirip onu şimdiden deneyebiliyorlar. Beklemekten sıkılmayanlar için Google'dan gelen son bilgiler ise işletim sistemine yeni işlevler eklendiğini gösteriyor.
İşte Android'in bir sonraki sürümünde bulacağınız en önemli yenilikler.
5G Bağlantı
Android Q, 5G uyumluluğu ile geliyor. Telefonunuz 5G donanımına sahip olduğu sürece Android Q ile 5G mobil ağlarına bağlanabileceksiniz.
Katlanabilen Telefon Özellikleri
Katlanan ekranlı telefonlar, henüz yaygınlaşmamış olabilirler. Ancak Android'in yeni sürümü, bu yeni nesil cihazlarla çalışabilecek şekilde optimize edildi. Yeni işlevler arasında herhangi bir uygulamayı bir ekranda açıp, diğer ekranda kullanmaya devam edebilme, daha iyi çoklu görev işlevleri var.
Daha Akıllı Cevaplar
Android 8'de ortaya çıkan Akıllı Cevap işlevi, mesaj geldiğinde bildirim bölmesinde bazı cevap önerileri sunuyordu. Android Q ise ne yapacağınızı tahmin edebilecek. Örneğin bir kişi size bir restoranın adını veya adresini gönderirse, Akıllı Cevap size bu konum için yol tarifi sunmayı önerecek.
Yeni Güvenlik ve Gizlilik Denetimleri
Google, Android Q'ya yaklaşık 50 güvenlik ve gizlilik işlevinin geldiğini iddia ediyor. Bunların hangileri olacağı tam olarak bilinmese de, yeni İzinler seçeneği sayesinde verinizin Google ve üçüncü parti uygulamalarla ne sıklıkta ve ne zaman paylaşılacağını seçebileceksiniz.
Küçük, Hızlı Güncellemeler
Project Mainline, güvenlik güncellemelerini Play Store üzerinden direkt olarak almanızı sağlayacak. Bu güncellemeler, ağ izinleri, zaman bölgesi verisi ve medya codec'leri gibi şeyleri kapsayacak.
"Odaklanma Modu" ile Daha Az Uyarı
Digital Wellbeing'in bir parçası olan "Focus" modu, dikkatinizi en çok dağıtan uygulamaları seçmenize izin verecek. Seçtiğiniz bu uygulamaların bildirimleri, belirlediğiniz süre boyunca sessiz kalacak.
Canlı Alt Yazılar
Orijinal adıyla Live Captions, hangi uygulamada olursanız olun, sesleri analiz ederek alt yazı oluşturabilecek. Üstelik bu işlev için internet bağlantısına ihtiyaç duyulmayacak.
Koyu Mod
Android'de uzun zamandır beklenen Koyu Mod, artık sistem çapında kullanılabilecek. Google'ın çekirdek uygulamaları ise koyu temayı destekleyecek. Üçüncü parti uygulamaların bu işlevi bir API üzerinden kendilerinin sunması gerekiyor.
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