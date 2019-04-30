Android Q'ya Bu Özellik Gelmeyecek
Bir süre önce kullanıcıların yoğun olarak talep ettiği özellik, aradan geçen bir senenin sonunda çöpe gitti!
Google'ın Android'e "kaydırmalı ekran görüntüsü işlevi" eklemesini bekleyenler, hayal kırıklığına uğradı. Firma, yoğun olarak talep edilen işlevin durumunu "Onarılmayacak (Mümkün değil)" olarak değiştirdi.
Google, geçen sene haziran ayında kullanıcıların işlevle ilgili taleplerine verdiği bir cevapta, isteği "geliştirici takımına yönlendirdiğini" söylemiş ve gelişmeleri aktaracağını bildirmişti. Bunun yaklaşık üç ay sonrasında firma, "bu sorun, gelecekteki bir yayına ertelendi," dedi. Bu cevabın üzerinden geçen yaklaşık bir senenin ardından firma, kısa bir açıklama yaptı ve "Durum: Onarılmayacak (Mümkün değil)" dedi.
Google'dan gelen ek bir açıklama olmadığından, işlevin neden sunulmayacağı bilinmiyor. Ekranda görünenden fazlasını kaydetmeye yönelik işlevler, Huawei'nin EMUI ve Samsung'ın One UI arayüzlerinde bulunuyor. Google'ın işlevi sunmaktan vazgeçmesinin nedeni, patentlerle alakalı olabilir.
Tüm bunlar, Android Q'nun bu işlevle gelmeyeceği anlamını taşıyor. Android Q ile gelecek yenilikleri ise Google'ın 7 Mayıs'taki geliştirici konferansında öğrenme fırsatımız olacak.
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