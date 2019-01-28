Android Q'ya Face ID Stili Yüz Tanıma Gelebilir
Android Q'da yapılan incelemeler, bir yeniliği daha ortaya çıkardı: Face ID gibi bir yüz tanıma işlevi!
Android Q'nun hangi yeniliklerle geleceği henüz çok belirgin değil, ancak yeni bilgilere göre çok beklenen bir işlev, sonunda gelebilir: Face ID.
Android Q'yu kullanma şansı bulduğu iddia edilen XDA Developers, keşfettiği yenilikleri bir süredir paylaşıyor. Site son olarak kodlarda yaptığı incelemelerde Google'ın yüz izlemeyle ilgili destek sunacağına dair işaretler bulduğunu söyledi. Android Q'da bulunan birden fazla 'yüz tanıma' referansının yanı sıra, ilgili hata mesajları, 'telefonu daha yakın tutmanızı' veya 'direkt olarak sensörlere bakmanızı' istiyor.
Sitenin keşfettiği ilginç bir dizi ise şöyle:
< string name="security_settings_face_enroll_introduction_message">Use your face to unlock your phone, authorize purchases, or sign in to apps.< / string >
Bu dizi, aynı Apple'ın Face ID'sinde olduğu gibi uygulamalara ve satın almalara izin vermek için yüzünüzü kullanabileceğinizi söylüyor.
XDA Developers, yüz tanıma işlevini Google Pixel 3 XL'de çalıştıramadığını söylüyor. Siteye göre gerekli donanım soyutlama katmanı (HAL) bulunmuyor ve telefon, gerekli sensörlere sahip değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın