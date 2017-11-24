Android Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Android'li telefon satın alırken sadece kağıt üzerindeki teknik özelliklere bakmakla yetinmeyin, bunlara da dikkat edin!

Android Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

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