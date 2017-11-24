Android Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?
Android'li telefon satın alırken sadece kağıt üzerindeki teknik özelliklere bakmakla yetinmeyin, bunlara da dikkat edin!
Amiral gemisi düzeyindeki telefonların aralarındaki fark, rekabet arttıkça azalmış gibi görünüyor. Firmalar ise bolca teknik özellik ve jargonu ortaya atarak bizi ikna etmeye çalışıyor.
Ancak sadece teknik özelliklere bakarak telefon almak doğru bir davranış olmayacaktır. En iyi teknik özellikler artık en iyi telefonu aldığınız anlamına gelmiyor.
Aşağıda pazarlama taktiklerini aşıp, hangi telefonun daha iyi olduğunu anlamanızı sağlayacak kriterleri sizlerle paylaşıyoruz.
İşlemci: Üst seviye işlemcilerin orta seviyeden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz, ancak bu karşılaştırmayı aynı nesil modeller arasında yapmalısınız. Orta seviye işlemci, bazı durumlarda önceki neslin amiral gemisi işlemcisini geçebilir.
RAM: Bugünkü amiral gemilerinin RAM miktarı, 4GB ile 8GB arasında değişiyor. Ancak bu, 8GB RAM'in peşinde koşmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Çok büyük miktarda RAM'e ihtiyaç duyan uygulamalar ve oyunlar çalıştıracaksanız, 8GB RAM'deki performans 4GB RAM'e göre daha iyi olacaktır. Ancak Android'de böyle oyun ve uygulamalar yok ve sadece fazla RAM ile ek bir performans elde etmeyeceksiniz. Tüm kazancınız, telefonunuzun gelecekte daha hızlı çalışması olacak.
Ekran: Yüksek kontrastı ve yüksek dinamik aralığı nedeniyle OLED, çoğu zaman en iyi ekran teknolojisi olarak değerlendiriliyor. Ancak OLED ve LCD arasındaki fark amiral gemisi seviyesinde tahmin ettiğiniz kadar büyük olmayabilir. Yine de tüm ekranların aynı olmadığını aklınızda bulundurun. Bu alanda tam olarak doğru seçim veya yanlış seçim diye bir şey yok, daha çok ekranın kişisel zevkinize uygun olması var. Bazı ekranlar canlı ve parlak renklere yer verirken bazıları daha doğal bir görüntüyü tercih ediyor. Ekrana alıştıktan sonra büyük bir fark görmeyeceksiniz.
Pil: Genellikle ne kadar güçlü bir pile sahip olursanız o kadar iyi. Yine de her şey bu kadar basit değil. Güçlü bir pil, pil ömrünün uzun olacağını garantilemediği gibi küçük piller, kısa pil ömrü anlamına gelmeyebilir. Burada yazılımın ve donanımın iyi optimize edilmiş olması da önemli.
Depolama alanı: Üreticinin size söylediği depolama alanını bir kenara ayırıp, gerçekte ne kadar boş alanınızın bulunduğuna bakmanızda fayda var. İşletim sistemi ve ön yüklü uygulamalar 10GB veya daha fazla yer kaplayabiliyorlar. SD kart slotu olmayan 32GB'lık telefonunuz, altı aylık kullanımın ardından dolup taşabilir.
Kamera: Bugünlerde en uygun fiyatlı telefonlar bile iyi kareler yakalayabiliyor. Bu yüzden bakmanız gereken yerlerin başında düşük ışık performansı geliyor. Bunu etkileyen diyafram gibi birkaç donanımsal faktör var ancak bunlar her zaman çok önemli olmayabilir. Daha geniş diyafram daha çok ışığı içeri aldığı için daha yüksek düşük ışık performansı sunuyor. Bunun yanında optik görsel dengeleme işlevi de bakmanız gereken kamera yetenekleri arasında.
Zeynel A. Öztürk
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