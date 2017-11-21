Android Telefonlar da Face ID'yi Takip Edecek
Apple'ın ortaya çıkardığı 3 boyutlu yüz tarama teknolojisinin benzerini yakında Android'li cihazlarda da görürseniz şaşırmayın!
Parmak izi okuyucusunu geride bırakarak 3 boyutlu yüz tarama teknolojisine geçen iPhone X, görünüşe bakılırsa yeni standartlar oluşturmaya başlıyor. Eğer Uzakdoğu'dan gelen yeni bir rapora güvenecek olursak, bazı Android üreticileri de Face ID benzeri teknolojiler ile 2018'e girebilir.
DigiTimes'da yayınlanan rapora göre Huawei, Oppo ve Xiaomi gibi markalar 3 boyutlu algılayıcılar üzerinde çalışmaya başladı bile. "Endüstri kaynakları" olduğunu söyleyen site, teknolojiyi geliştirmek ve toplu üretime taşımak için gerekli bileşenlerin bu büyük markalar tarafından sipariş edildiğini söylüyor. Bu da önümüzdeki yıl 3 boyutlu yüz tanıma özelliğine sahip Android telefonların yolda olduğuna işaret ediyor.
Face ID sadece yüzünüzü parolanız haline getirmiyor, ayrıca yüzünüzü kullanarak telefonun bir çok farklı özelliğini kullanmanıza olanak tanıyor. Snapchat lenslerini çok daha gerçekçi hale getirmek gibi eğlenceli yanları da olan teknoloji, doğru şekilde uygulandığında Android telefonları da iPhone X ile aynı çizgiye getirecektir.
Samsung ve Qualcomm'un da 2018 için daha gelişmiş çip ve sensörler geliştirdiğini düşünürsek, önümüzdeki yıl Android için büyük bir adım olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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