Android Telefonlarda 20 GB Fırtınası mı Başlıyor? Bu Cep 20 GB ile Gelecek!

Şu an en popüler Android akıllı telefonların başında Samsung Galaxy S21 Ultra bulunuyor. Galaxy S21 Ultra'nın üst seviye teknik özellikleri bulunurken, RAM kapasitesi ise 8 GB, 12 GB ve 16 GB'a sahip. Yani telefonun 16 GB RAM'li varyantını da piyasada bulabiliyorsunuz. Ancak daha yüksek RAM'li telefonlar da geliyor. İlk model sızdı bile.
GizmoChina tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, ZTE Axon 30'un tam 20 GB RAM kapasiteli yeni bir varyantı yolda. Direkt olarak ZTE yöneticisi Lu Qianhao tarafından verilen bilgiye göre, ZTE Axon 30'un bu yeni varyantı 20 GB RAM ile en yüksek RAM kapasitesine sahip ilk model olacak.
Eğer ZTE bu yeni telefonunu piyasaya çıkarırsa, akıllı telefonlar arasında yeni bir çıta belirleyecek ve hemen akabinde arka arkaya 20 GB RAM kapasitesine sahip modelleri böylece görebileceğiz. 20 GB RAM desteği ile beraber daha iyi uygulama performansı, dosya işleme yeteneği ve oyun oynatma kabiliyeti kazanması beklenen telefonlar için "sanal RAM" spekülasyonu da var. Bu, belleğin bir kısmının dahili depolamadan ödünç alınabileceği anlamına geliyor. Elbette bunun olup olmayacağını ZTE Axon 30'un bahsi geçen modeli piyasaya çıkarsa görebileceğiz.
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