Android ve iOS'un Groove'u 1 Aralık'ta Ölüyor

Microsoft'un müzik uygulamasının, 1 Aralık itibariyle bu platformları terk edeceği ortaya çıktı!

Android ve iOS'un Groove'u 1 Aralık'ta Ölüyor

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