Android ve iOS'un Groove'u 1 Aralık'ta Ölüyor
Microsoft'un müzik uygulamasının, 1 Aralık itibariyle bu platformları terk edeceği ortaya çıktı!
Microsoft geçen sene Groove Music Pass hizmetini kapatsa da, Groove uygulamaları çalışmaya devam etmişti. Bu uygulamalar, OneDrive depolama hizmetinde bulunan müzikleri çalabiliyordu.
Şimdi ise Microsoft, Android ve iOS'taki Groove Music uygulamalarını 1 Aralık'ta emekliye ayıracağını duyurdu. Bu bilgilerin kaynağı, Microsoft'un yeni yayınladığı bir destek belgesi. Bu belgelere göre uygulamalar telefonunuzda yüklü olsa bile, 1 Aralık'tan sonra çalışmayacaklar.
Sadece iOS ve Android Uygulamaları Etkilenecek
Groove'un PC, Xbox ve Windows Phone'lardaki uygulamaları çalışmaya devam edecek çünkü açıklama, sadece iOS ve Android uygulamalarının emekliye ayrılacağını söylüyor.
Kısacası OneDrive'daki müziklerinizi telefonunuz üzerinden dinlemek için Groove'u kullanıyorsanız, 1 Aralık'tan sonrası için bir alternatif bulmanız gerekecek gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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