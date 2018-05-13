Android'de Gezinti Çubuğunun Rengini Değiştirin
Android'de gezinti çubuğunun rengini nasıl değiştirebileceğinizi açıklıyoruz!
Android'li telefonların en iyi yanlarından bir tanesi, cihazı tam olarak istediğiniz gibi kişiselleştirmenize izin vermesi. Launcher'ı değiştirmekten hızlı ayar simgelerini değiştirmeye telefonu size özel yapmanın birçok yolu var.
Kişiselleştirmeyi muhtemelen hiç düşünmediğiniz yerlerden biri ise gezinti çubuğu. Ekranın altında bulunan, Home, geri ve son uygulamalar düğmelerini üzerinde barındıran siyah çubuktan bahsediyoruz. Durum çubuğunun rengini değiştirmek için telefonu root'lamanız gerekse de, gezinti çubuğunun rengini root'lamadan değiştirebilirsiniz.
Navbar Apps'ı Google Play'den indirip açın. Uygulamanın giriş ekranı görünecek. Gezinti çubuğunun renginin uygulamayı açar açmaz turuncu olduğunu, uygulamaya uyum sağladığını göreceksiniz.
Bu uygulamanın varsayılan davranışı; yani hiçbir değişiklik yapmazsanız gezinti çubuğunun rengi, kullandığınız uygulamanın rengini alıyor. Belirli uygulamalarda renklendirmeyi kapatmak için çark simgesine tıklayabilirsiniz. Rengin otomatik olarak değişmesi yerine tek bir renk seçmek istiyorsanız, uygulamanın giriş ekranındaki Static Color seçeneğine dokunun. Bunun ardından çark simgesine dokunarak istediğiniz rengi seçin.
Hepsi bu kadar. Uygulama bunların yanında bazı ek işlevler de içeriyor. Bunlar arasında gezinti çubuğunda pil seviyesini gösterme, gezinti çubuğuna emoji ekleme var.
Zeynel A. Öztürk
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