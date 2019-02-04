Android'de Ön Bellek Nasıl Temizlenir?
Android'li cihazınızda önemli yer kaplayan ön bellek dosyaları ne işe yarıyor, onları temizlemeniz gerekli mi?
Telefonların depolama kısıtlı alanı, yüksek çözünürlüklü video ve fotoğraflar, boyutları GB'ları aşan oyunlarla çabucak dolabiliyor. Kullandığınız uygulamalar, telefonda oluşturdukları ön bellek dosyalarıyla giderek daha fazla yer kaplayabiliyorlar.
Android'li telefonunuzda ön bellek dosyalarının kapladığı alan hiç de az değil. Bu yazımıza ön belleğin amacını gözden geçirip, onu nasıl temizleyeceğinizi anlatacağız.
Ön Bellek Dosyalarının Amacı
Telefonunuz, bir uygulamayı açtığınızda ihtiyaç duyacağı bilgileri ön bellek dosyalarında saklar. Örneğin Spotify, en sık çaldığınız çalma listelerini ön bellekte saklayabilir, böylece her defasında bunları internetten indirmez.
Ön bellek dosyaları genellikle sizin haberiniz olmadan yönetilir ve telefonunuzun daha hızlı çalışmasını sağlar.
Ön Belleği Temizlemenin Faydaları
Ön bellek dosyalarıyla uğraşmanız genellikle gerekmese de, bazen temizliği kendiniz yapmanız gerekebilir. Bu sayede bir süreliğine boş alan açabilir, bazı durumlarda bozulan ön bellek dosyalarını temizleyebilirsiniz. Ön belleğe kaydedilen web sayfaları hassas bilgiler içerebildiğinden izinsiz kişiler, bunlar yoluyla bilgilerinizi çalabilir.
Ön Belleği Düzenli Olarak Temizlemeli mi?
Amacı sıkça kullandığınız uygulamaları hızlandırmak olan ön belleği sıkça temizlemek, verimlilik açısından pek doğru olmayacaktır. Android, kullanılmayan dosyaları temizlemeye yönelik iyi çalışan bir mekanizmaya sahip.
Bununla birlikte şu durumlarda ön belleği temizlemeniz gerekebilir:
- Bir uygulamanın ön bellek dosyaları bozulduğunda ve uygulama düzgün çalışmadığında.
- Kişisel bilgiler içeren ön bellek dosyalarını silmek istediğinizde.
- Telefonunuzda boş alan kalmadığında ve videolarınızı, resimlerinizi, uygulamalarınızı silmek istemediğinizde.
Ön Bellek Android'de Nasıl Temizlenir?
Ayarlar > Depolama yolunu izleyin. Açılan listede Diğer Uygulamalar'a dokunun. Karşınıza telefonda yüklü olan tüm uygulamaların bir listesi gelecek. Ön belleği şişkin olan bir uygulamayı seçin. Hangisinin en çok yer kapladığını bulmak için sağ üstteki menü düğmesine dokunup, boyuta göre sırala seçeneğine dokunabilirsiniz. Son olarak uygulama bilgileri sayfasında Ön belleği Temizle'ye dokunun.
Bu düğme yerine Verileri Temizle'ye dokunursanız, uygulamadaki tüm kişisel bilginiz silinir. Bu durumda uygulama, taze haline sıfırlanır.
Temizlik Uygulamaları İyi midir?
Play Store'da gereksiz fotoğrafları, videoları ve önbelleği temizlediğini iddia eden birçok dosya bulunuyor. Bu uygulamalar çoğu zaman asılsız iddialarda bulunuyorlar (telefonunuzu çok hızlı bir hale getirmek gibi). Ancak bu uygulamalar da telefonunuzda yer kaplayıp, arka planda sürekli çalışarak ve reklam göstererek cihazınızı yavaşlatabiliyor.
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