Android'de Pil Ömrü Uzatmak
Android'li telefonunuzun pil ömrünü uzatmak için başvurabileceğiniz en temel yollar... Hepsini derledik!
Pil ömrü, akıllı telefon sahibi herkesin ortak sorunu. Teknolojide son yıllarda kaydedilen inanılmaz aşama karşısında pil teknolojileri, geride kalmış durumdalar. Bugün pil ömrü en iyi olan Android'li telefonlar bile 2 günü ancak çıkarıyorlar. Buna karşın Android'li cihazların çoğu, bir gün ancak ayakta kalabiliyor.
Telefonunuzu tek şarj ile bir gün kullanmakta bile zorlanıyorsanız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, aşağıdaki en temel pil ipuçlarını gözden geçirin.
Parlaklığı azaltın: Otomatik parlaklık, ekranın gerektiğinden biraz daha parlak çalışmasına neden olabilir. Bu seçeneği kapatın ve parlaklığı azaltın. Gün ışığına çıktığınızda parlaklığı geçici olarak biraz artırabilirsiniz.
Konum hizmetlerini kapatın: Ayarlar menüsündeki Konum işlevini kapatarak pilden tasarruf edebilirsiniz. Bu durumda konum kullanan uygulamalarda bazı işlevlerden mahrum kalabilirsiniz ancak çoğunda sorun çıkmayacak.
Klavye titreşimini / sesini kapatın: Klavyeyle yazarken çıkan sesler ve titreşimler çok fazla pil harcamasa da, çok fazla yazı yazıyorsanız bunları kapatabilirsiniz. Bunun için klavye ayarlarınıza göz atın.
Bluetooth'u, Wi-Fi'yi ve NFC'yi kapatın: Bu bağlantıları kullanmadığınız zamanlarda kapatarak pilden tasarruf edebilirsiniz. Bunun için çoğu zaman uyarı alanını kullanabilirsiniz. Wi-Fi ve Bluetooth'u Ayarlar > Kablosuz ve ağlar bölümünde de kapatmanız mümkün. NFC, aynı bölümde "Daha fazla" düğmesi altında bulunuyor.
4G'yi LTE'yi (Ülkemizdeki adı dört buçuk G) kapatın: 4G bağlantısı, 2G veya 3G'ye göre çok daha fazla pil tüketiyor. Telefonunuzu aktif olarak kullanmadığınız zamanlarda 2G veya 3G'ye geçerek pilden tasarruf edebilirsiniz.
OK Google'ı kapatın: Android'li telefonların çoğu, sesli komutunuzla etkinleşen Google Assistant ile geliyor. Bu işlev aslında çok faydalı ancak onu sıkça kullanmıyorsanız, ses algılama işlevini kapatabilirsiniz. Bunun için Google uygulamasını bulun ve Ayarlar'a dokunun. Son olarak Cihazlar > Telefon altında "OK Google" ayarını devre dışı bırakın.
Siyah arka plan ve koyu uygulamalar kullanın: Bu şekilde pilden tasarruf edebilmeniz için telefonunuzun OLED ekrana sahip olması gerekiyor. OLED ekranlar pikselleri tek tek yaktığından koyu ekranlar, pilden tasarruf etmenizi sağlayacaktır.
Light sürümleri kullanın: Facebook gibi popüler uygulamalar, pilinizi acımaksızın tüketebiliyor. Facebook Lite, Messenger Lite gibi uygulamalar, pilden bir miktar tasarruf etmenizi sağlayabilir.
Uygulamaların hepsini birden kapatmayın: Son uygulamalar bölümünde yer alan uygulamaların tümünü sürükleyip kapatmak sandığınızın aksine pilin daha çabuk tükenmesine sebep olabilir. Burada gördüğünüz uygulamalar aslında RAM'de uyku halindeler ve açmanızı bekliyorlar ve pil ömrüne olumsuz etkide bulunmuyorlar. Ancak uygulamayı kapattığınızda onu tekrar açmanız, uygulamanın en baştan yüklenmesine neden oluyor ve bu, daha çok kaynak ve pil tüketimi demek.
Zeynel A. Öztürk
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