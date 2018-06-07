Android'de Split Screen Modu Nasıl Kullanılır?
Android'de iki uygulamayı aynı anda kullanmanızı sağlayan ekran bölme modu nasıl kullanılır? Açıklıyoruz...
Android'li telefonlarda bir süredir bulunan ekran bölme işlevi (Split Screen modu), telefonda iki uygulamayı aynı anda kullanmanıza izin veriyor. Bu sayede örneğin video izlerken Twitter'da dolaşabiliyor, bir uygulamadan kestiğiniz metni diğerine kolayca yapıştırabiliyorsunuz.
Android'in ekran bölme işlevini kullanabilmek için Android 7.0 Nougat veya üzerini kullanan bir telefona ihtiyacınız var. Bunun yanında işlevi destekleyen uygulamalara da ihtiyacınız olacak. Samsung gibi bazı üreticiler, farklı ekran bölme işlevleri sunabiliyorlar. Burada her tür Google telefonunda çalışan yöntemden bahsedeceğiz. Bu yöntemin diğer Android'li telefonlarda çalışma ihtimali yüksek.
Ekran bölme işlevini kullanmak için;
1. Ekranın sağ altındaki uygulama geçişi düğmesine basın (kare düğme).
2. Ekranın üst tarafında görüntülenmesini istediğiniz uygulamayı bulun ve onu tutup yukarıya doğru sürükleyin.
3. Ekranın alt tarafında görüntülenecek uygulamayı bulun ve üzerine dokunarak ekranın altında görünmesini sağlayın.
İki uygulamayı geçici olarak gizlemek için home düğmesine basın. Bu durumda ekran bölme işlevi, ekranın üst kısmına sıkıştırılacak. Burada üstteki uygulamanın bir bölümünü görmeye devam edeceksiniz. Bu kısmı aşağı çekerek iki uygulamayı tekrar ekrana alabilirsiniz.
Ekran bölme modundan çıkmak için uygulama geçişi düğmesini basılı tutun. Üstteki uygulamanın ekranı kapladığını göreceksiniz. Bu moddan çıkmak için alternatif olarak ekranı ikiye bölen çizgiyi en aşağı sürükleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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