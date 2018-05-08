29 gün kaldı

Android'de Yeni Kabus: İşte ZooPark!

Yeni keşfedilen bu zararlının, telefonunuzda yapamadığı bir şey, neredeyse yok! Üstelik bunlara WhatsApp ve Telegram'dan bilgi çalmak bile dahil...

Android'de Her Şeyinizi İzleyen Zararlı!
Kaspersky'ye göre zararlı, 100'den az kişide mevcut

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

29 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Facebook Gizli Bir İnternet Uydusu mu Üretiyor?
İlk Çeyrekte En Çok Satan Akıllı Telefon!
Muhteşem Klavye Keyfi: M10 Plus Keyboard
Siz Uyurken Kanser Tedavisi Geliştiren Uygulama
Dungeon Hunter Champions Yayınlandı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir