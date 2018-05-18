Android'e Steam Link Uygulaması Geldi!
Steam Link uygulaması, beta olarak da olsa, Android'e geldi. iOS içinse biraz daha beklememiz gerekecek!
Valve'ın Steam Link'in bir uygulama sürümünü yapıyor olduğunu duyduğumuzda çok şaşırmıştık. Firmanın, üzerinde bu kadar çok çalıştığı bir şeyi bir mobil uygulama haline getiriyor olması çok ilginçti. Ve şimdi gerçekten bu uygulama, indirmeye hazır şekilde karşımızda. En azından Android'de ve beta olarak.
Şimdi Google Play Store'a giderseniz, yerel ağınızdaki PC'den akıllı telefonunuza veya tabletinize oyunları akış şeklinde sunan Steam Link uygulamasını bulabilirsiniz.
Ancak, Steam Link'in maalesef bazı sınırlamaları da var. Yani Grand Theft Auto V gibi oyunları, cep telefonunuzu yanınıza alıp uzaklara gidip orada oynayamazsınız. Uygulamanın PC'nizden oyun akışı yapabilmesi için, cep telefonunun PC'niz ile aynı Wi-Fi bağlantısı üzerinde bulunması gerekiyor.
Uygulamanın beta olmaktan çıkıp resmi olarak yayınlanması 21 Mayıs'ta olacak. iOS sürümü ise, Valve'ın söylediğinde göre, Apple'dan onay bekliyor.
H. Hüseyin Öztürk
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