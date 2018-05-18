Android'e Steam Link Uygulaması Geldi!

Steam Link uygulaması, beta olarak da olsa, Android'e geldi. iOS içinse biraz daha beklememiz gerekecek!

Android'e Steam Link uygulaması geldi!

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