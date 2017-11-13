Android'in Geride Kalan 10 Yılı
10 yaşındaki Android, birçok şeyi değiştirdi. İşte Android'in en önemli kilometre taşları...
Android'in 5 Kasım 2017'deki doğuşunun ardından 10 yıl geçti. Mobil piyasanın büyük bir değişim geçirmesini sağlayan işletim sistemi için Google CEO'su Eric Schmidt şöyle konuşmuştu:
"Binlerce farklı telefonun Android'le çalışmasını bekliyoruz." Google bugün ayda iki milyar aktif cihazın Android kullandığını söylüyor.
İşte Android'in 10 senelik yolundaki en önemli kilometre taşları.
1. 22 Ekim 2008: İlk Android'li telefon
HTC Dream, namı diğer T-Mobile G1, Android işletim sistemiyle gelen ilk telefondu.
2. 5 Ocak 2010: İlk Nexus
Google Nexus One kağıt üzerinde tüm iPhone'lardan iyiydi ancak Apple'ın sunduğu akıcı performansı sunmuyordu. Aslında cihaz biraz telefonlarını kurcalamayı seven geek'lere yönelikti.
3. 24 Şubat 2011: Xoom çılgınlığı
Motorola Xoom, Android'li ilk tablet olmasa da Android'i büyük ekrana uyarlayarak iPad kadar iyi olmayı amaçlıyordu. Bu olmadı ancak Xoom'u farklı yapan bir şey vardı: Tabletler için geliştirilen ilk Android sürümü Android 3.0 Honeycomb ile geliyordu.
4. 19 Ekim 2011: Her şey Ice Cream için
Android 4.0, yani Ice Cream Sandwich, Android'in arayüzünden uygulamalarına birçok şeyi baştan aşağı yeniliyordu. Ancak bazı cihazların bu sürüme yükseltilmesi çok ama çok uzun sürdü.
5. 29 Ocak 2011: Bunu not edin
Samsung Galaxy Note, yeni bir telefon türü oluşturdu: Phablet'ler. Samsung'un ilk ay bir milyon Note satması, ele sığmayan telefonların birçoğu tarafından sevildiğini gösterdi.
6. 6 Mart 2012: Market artık yok
Google, herkesi şok eden bir kararla Android Market, Google Music ve Google eBookstore'u yeni bir uygulamaya dönüştürdü ve bu uygulamaya Google Play adını verdi.
7. 11 Eylül 2012: Android hızını koruyor
Şubat 2012 itibariyle 300 milyon Android cihazı etkinleştirilmişti ve günde 850 bin aktivasyon yapılıyordu. Sadece yedi ay sonra bu sayı, yarım milyara yükseldi.
8. 3 Eylül 2013: Büyük sayılar, büyük sorunlar
Eylül 2013'te etkinleştirilen cihaz sayısı 1 milyara ulaştı. Ancak Android'in farklı sürümleriyle çalışan cihazların artmasıyla yeni sorunlar çıkmaya başladı. Stagefright açığı gibi.
9. 25 Haziran 2014: Android büyüyor
Google IO 2014 heyecan verici olsa da Android TV, Google Glass gibi yenilikler pek tutunamadılar. Ancak Android her yere yayılıyordu: Yenilenen Chromecast çok sevildi ve Android Auto hız kazandı.
10. Haziran 2016: Yeni normal
Android, uzun süredir iOS'tan çok satsa da 2016'da bir başka başarıya imza attı: Samsung'un amiral gemisi Galaxy S7'nin satışları, Apple'ın amiral gemisi iPhone 6S'in satışlarını solladı.
Zeynel A. Öztürk
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