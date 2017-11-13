Android'in Geride Kalan 10 Yılı

10 yaşındaki Android, birçok şeyi değiştirdi. İşte Android'in en önemli kilometre taşları...

Android'in Geride Kalan 10 Yılı

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