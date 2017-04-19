Android'in Google İnadı, Sona mı Eriyor?

Yandex'in zaferi: Android telefonların sadece Google'ı kullanma ısrarı, bu davadan ve karardan sonra tarihe karışabilir!

Google, Android'i Rus Arama Motorlarına Açıyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bir miktar taviz verilmesi normaldir...

Google, Chrome 'un ilk zamanlarında ; Microsoft' u İE yi varsayılan tarayıcı olarak sunduğu için çok şikayet ediyordu. Demek ki adalet isteği pazar liderliğini eline geçirene kadarmış. Dünün mağdurları bugünün ezenleri oluyor.

@19 Nisan 2017 13:22 Kesinlikle Katılıyorum.

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