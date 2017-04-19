Android'in Google İnadı, Sona mı Eriyor?
Yandex'in zaferi: Android telefonların sadece Google'ı kullanma ısrarı, bu davadan ve karardan sonra tarihe karışabilir!
Android açık bir işletim sistemi olsa da, neredeyse tüm cihazlarda bulunan Google'ın Android'i aslında fazla bir özgürlük tanımıyor. İşletim sisteminin en büyük uygulama mağazası olan Google Play Store, yapımcıları şirketin kurallarına uymaya zorluyor.
Arama motoru devi Play Store'u, yapımcıların farklı bir arama motoru kullanmasını engellemek için ve rakip uygulamaları saf dışı bırakmak için kullandı.
Geçen yılın Ağustos ayında, Rus yetkililer Google'ın ortaklarını kendi hizmetlerini sunmaya zorladığı sonucuna varmış, şirkete 6.75 milyon dolarlık bir ceza vermişti. Antitröst davasını ilk açan Yandex, Google'ın Rus rekabet kanunlarını çiğnediğini iddia etmişti.
Google bu cezayı ödemekten kurtulmuş değil, ancak Rusya Federasyonu Federal Antimonopoly Servisi (FAS) ile yapılan mahkeme dışı anlaşmada şirket Android üzerindeki katı kuralları yumuşatacağını açıkladı.
Yapılan anlaşmada Google, Rusya içerisinde bulunan Android'lere kendi hizmetlerini sunmaya zorlamamayı kabul etti ve üreticilerin istedikleri arama motoru ya da uygulamaları cihaza ön-yüklemelerine izin verdi. Şirket ayrıca Android'in Google arama motoru ile paketlenme zorunluluğunu da kaldırdı ve eski anlaşmaları geçersiz kıldı.
Google ayrıca "Chrome widget" adlı kısayolu geliştirerek Google arama kısayolunu kaldıracağını ve kullanıcıların istedikleri arama motorunu seçmelerine izin vereceklerini açıkladı.
Yandex CEO'su Arkady Volozh yazdığı blog gönderisinde anlaşmanın 6 yıl 9 ay süreceğini açıkladı ve FAS'a ile Google'a teşekkür etti. Google ise karşılık olarak bir anlaşmaya vardıkları için mutlu olduğunu bildirdi.
Bu sonuç, Google'ın bezer sebeplerden dolayı açılmış olan ve süregelen diğer davalarını da etkileyecektir.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bir miktar taviz verilmesi normaldir...
Google, Chrome 'un ilk zamanlarında ; Microsoft' u İE yi varsayılan tarayıcı olarak sunduğu için çok şikayet ediyordu. Demek ki adalet isteği pazar liderliğini eline geçirene kadarmış. Dünün mağdurları bugünün ezenleri oluyor.
@19 Nisan 2017 13:22 Kesinlikle Katılıyorum.