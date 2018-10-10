Android'in Navigasyon Barına Veda Edin
Samsung, Android'in sanal navigasyon tuşlarının ekranda fazla yer kapladığını düşünenler için oldukça şık bir çözüm sunuyor!
Yeni Galaxy A7'de keşfedilen özellik oldukça ilginç. Samsung, sanal navigasyon tuşlarının telefonun ekran alanını kaplamasını sevmeyenler tarafından çok sevilecek bir özellik geliştirdi. Galaxy A7'de, navigasyon çubuğunu kalıcı olarak gizleyebilir ve ana ekran, geri ve son uygulamalara erişmek için parmak hareketlerini kullanabilirsiniz. Aynı özellik Android Pie güncellemesi ile Galaxy S9'a gelecek.
Çubuğun gizlenmesi ekranı genişleterek daha konforlu bir kullanım sağlar ve gerektiğinde navigasyon çubuğuna erişmek için cihazın altından sadece yukarı doğru kaydırmanız yeterlidir.
Ekranın altındaki üç küçük bloğu kalıcı olarak göreceksiniz ve ilgili eylemler için bu blokların her birini yukarı kaydırabilirsiniz. Varsayılan olarak, sol bloktan yukarı doğru hızlı bir şekilde kaydırma son uygulamalar ekranını getirecektir, en sağdaki bloktan yukarı doğru hızla kaydırmanız sizi geri alacaktır. Orta blok, doğal olarak sizi ana ekrana götürür. İsterseniz, bu bloklar da "Hareket İpuçları" seçeneği kullanılarak devre dışı bırakılabilir. Tek sorun gezinti çubuğunu gizleyip, tuş hareketlerini etkinleştirmeniz durumunda gerçekleşiyor. Bu durumda, gezinti çubuğunu geri getirmeniz yalnızca ekran ayarlarına kısa bir yolculuk yaparak mümkün hale geliyor.
Yine de, gezinti çubuğunun ekranın bir kısmını kaplamasını istemiyorsanız, bu parmak hareketleri oldukça kullanışlı görünüyor. Android 9.0 Pie ile beraber navigasyon tuşları tüm Galaxy cihazlarının bir parçası olacak.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın