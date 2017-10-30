Android'in Pil Optimizasyonu Aşırıya Kaçarsa...

Android'in pil optimizason işlevi Doze, bazen çalışmasını istediğiniz uygulamaları da kapatabiliyor. İşte bunun çözümü!

Android'in Pil Optimizasyonu Aşırıya Kaçarsa...

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