Android'in Rakibi Hongmeng Geliyor!
Huawei, Android'e alternatif olarak geliştirdiği işletim sistemi Hongmeng'i resmi olarak kaydettirdi!
Yeni bir iddiaya göre Huawei, "Hongmeng" adlı işletim sisteminin marka hakkını Peru'da almak için harekete geçti.
Huawei'nin telefonları şu an Google'ın mobil işletim sistemi ile çalışıyor. Firma, Hongmeng'i sadece Android'in tamamen dışına çıkarılması halinde yayınlamayı planlıyor. Hongmeng içiin bir marka başvurusunun Peru'da Ulusal Serbest Rekabetin Korunması ve Fikri Mülkiyetin Korunması Ulusal Enstitüsü'nde 27 Mayıs'ta yapıldığı belirtiliyor.
Bu arada bir başka rapora göre Huawei, ABD'nin kararı için Federal İletişim Komisyonu'na bir itirazda bulundu.
Google, ABD hükümetinin isteğiyle geçen ay Huawei'nin telefonlarını Android güncellemelerini almaktan men etmişti ancak daha sonra ABD Ticaret Bakanlığı, mevcut cihazları güncellemek için üç aylık bir genel lisans vermişti.
Gelişmelerden sadece telefonları değil laptopları da etkilenen Huawei'nin yeni laptopunu duyurmayı da ertelediği iddia ediliyor.
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