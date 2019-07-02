Android'in Yeni Paylaşım İşlevi Fast Share Geliyor
Android'den kaldırılan Android Beam özelliğinin yerini alacak olan yeni işlev, bir keşif sayesinde ortaya çıktı!
Bu sene Android Q duyurulduğu sırada bir işlevin desteğinin sonlandığını duymuştuk. Rakip Apple'ın AirDrop işlevine en çok benzeyen Android Beam, işletim sisteminden kaldırılmıştı.
Android Beam, cihazdaki NFC teknolojisini kullanıyor ve telefonları bitiştirerek dosya paylaşmanıza izin veriyordu. Apple'ın AirDrop işlevi ise Wi-Fi ve Bluetooth'u kullanarak iOS ve macOS cihazları arasında veri aktarımı sağlıyordu.
9to5Google'ın yeni keşfine göre Google, Android Beam'in yerine yeni bir işlev hazırlıyor. Android Q beta'da işlevi etkin hale getirmeyi başaran site, işlevin AirDrop gibi çalıştığını ve Bluetooth üzerinden bağlantı oluşturduğunu, veri aktarımını ise Wi-Fi üzerinden gerçekleştirdiğini keşfetti.
Fast Share adlı işlev, resim, URL, metin ve diğer dosyaları paylaşmaya izin veriyor ve her zamanki "Paylaş" menüsünde görünüyor. İşlevi etkinleştirip cihazınıza bir isim verdikten sonra Bluetooth'u ve Konum Hizmetlerini açmak, ardından paylaşacağınız cihazı seçmek yeterli oluyor.
Google'ın işlevi tanıtmak için kullandığı resimlerde yakındaki cihazlar arasında bir Chromebook, Pixel 3, bir akıllı saat ve hatta iPhone görünüyor. Buradan farklı platformlardaki cihazlara da paylaşım yapılabileceği anlamı çıkarılabilir.
Gönderen kişi paylaşacağı cihazı seçtikten sonra alıcı, dosyanın geldiği cihazın adını görüyor ve aktarımı kabul veya reddedebiliyor. Ekrandaki bilgilere göre sıkça paylaştığınız cihazların yakındayken "her zaman görünmesini" sağlayabiliyorsunuz.
Fast Share hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadığından, işlevin ne zaman hazır olacağı bilinmiyor. Ancak Android Beam gittiğine göre Android Q ağustosta hazır olduğunda, Fast Share ile gelebilir.
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