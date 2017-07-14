Android'inizi Root'lamanın En İyi Yolu!

Android'li cihazınızı, root'lu olduğunuzu uygulamalara fark ettirmeden nasıl root'layabilirsiniz? Rehberimiz size yardımcı olacak!

Android'inizi Root'lamanın En İyi Yolu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Sharp'ın Yeni Çerçevesiz Telefonu Görüntülendi
Android'inizi Root'lamanın En İyi Yolu!
Paraşüt'ten, Anahtar Teslim e-Fatura Hizmeti
Garip bir "Galaxy S8 Mini" Sızdı!
Samsung'tan Yeni Kapaklı Telefon Mu Geliyor?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir