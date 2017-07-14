Android'inizi Root'lamanın En İyi Yolu!
Android'li cihazınızı, root'lu olduğunuzu uygulamalara fark ettirmeden nasıl root'layabilirsiniz? Rehberimiz size yardımcı olacak!
Android'li telefonunuzu root'layarak belirli uygulamaların sistem seviyesinde erişime sahip olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede normalde ulaşamadığınız birçok kişiselleştirme olanağına ulaşmanız mümkün.
Ancak root'lama, son zamanlarda Android'in kendisine eklenen bir işlev tarafından tehdit ediliyor. SafetyNet adlı işlev, uygulamaların cihazın root'lu olup olmadığını kontrol etmesini ve buna göre davranmasını sağlıyor.
Örneğin Android Pay, Pokemon Go ve Netflix bu işlevden faydalanıyor. Çoğu uygulama, özellikle ödeme ve DRM kullanan uygulamalar belirli bir seviyede güvenliğe ihtiyaç duyduğundan yakında çoğu uygulamanın SafetyNet kullanmaya başladığını görebiliriz.
Neyse ki root'lamakla Netflix arasında bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. Magisk adlı araç, SafetyNet'i tetiklemeden telefonunuzu root'lamanızı sağlıyor.
Magisk Nedir?
Magisk, diğer root yöntemlerinin aksine sistem bölümü üzerinde değişiklik yapmadan telefonunuzu root'lamaya izin veriyor. Araç bu sayede SafetyNet'i atlatabiliyor ve root'u gizleyebiliyor. Normal root'tan daha güvenli olduğu gibi, root'u geri almanız (unroot) da mümkün. Bu yöntemle kazandığınız root erişimi, OTA güncellemelerine engel olmuyor. Magisk aynı zamanda açık kaynak kodlu.
Magisk ile Nasıl Root Yapılır?
Magisk, Google'ın Pixel telefonları ve birkaç Sony cihazı hariç çoğu Android 5.0 ve üzerini kullanan cihazla çalışıyor. Tam uyumluluk listesini XDA Developers'taki bu konu altında görebilirsiniz.
Root'lamaya başlamadan önce önceki root'u kaldırmanız ve/veya stok ROM'u geri yüklemeniz gerekiyor.
İhtiyacınız olanlar
Magisk'i Yükleyin
Telefonunuzun bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklemesine izin verdikten sonra Magisk Manager'ı yükleyin. Uygulamayı çalıştırın. Üç büyük kırmızı çarpı işareti göreceksiniz; kurulum başarılı olursa bunlar yeşile dönecek.
Ekranın solundan gezinti menüsünü açın ve Install'a, ardından Download'a dokunun.
Magisk.zip dosyasının son sürümü telefonunuza indirilecek (buradan da indirebilirsiniz). Bu dosyayı TWRP ile flaşlamanız gerekiyor. Yani telefonunuzu kapayıp recovery modunda başlatın ve önce bir Nandroid yedeği alın (Backup seçeneğini kullanarak). Şimdi Install'u seçin ve Magisk dosyasını sakladığınız yeri bulun. Dosyayı seçin ve ekranın altındaki çubuğu sürükleyerek yüklemeyi başlatın.
İşlem tamamlandığında telefonu baştan başlatın.
Root'u Gizleyin
Magisk Manager'ı açtığınızda üstteki iki simgenin yeşile döndüğünü göreceksiniz. SafetyNet kontrolü seçeneği ise kırmızı olacak. Kurulumu tamamlamak için soldan gezinti bölümünü açın ve Settings'e tıklayın.
Enable Busybox ve Magisk Hide seçeneklerini etkinleştirin. Şimdi SafetyNet testini tekrarladığınızda işaretin yeşile döndüğünü görmeniz gerekiyor. Yeşile dönmezse, fabrika imajını tekrar flaşlayıp, root uygulamalarınızın yaptığı sistem değişikliklerini geri aldığınızdan emin olmanız gerekecek.
Son olarak Play Store önbelleğini temizleyin. Ayarlar > Uygulamalar > Sistem uygulamalarını göster yolunu izleyin ve listede Play Store'u bulun. Play Store üzerine dokunun ve Depolama'ya, ardından Önbelleği sil'e dokunun. Böylece Netflix ve engellenen diğer uygulamaları indirebilir hale geleceksiniz.
Zeynel A. Öztürk
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