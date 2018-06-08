Android'li Cihazınızla PC Kurtarmak!
Açılmayan PC'nizi Android'li telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak nasıl kurtarabilirsiniz?
PC'niz takılıp kaldı ve Windows'u bir türlü açamıyorsunuz. Tek çare, bir kurtarma USB'si bulmaktan geçiyor.
Bu ön-yükleme yapabilen USB çubuğunu oluşturmak için kullanabileceğiniz bir bilgisayar yoksa, merak etmeyin. Kurtarma işlemini Android'li telefonunuz veya tabletinizle yapabilirsiniz.
Android 3.1 veya sonrasını kullanan bir telefon veya tabletiniz varsa, USB On-The-Go (OTG) desteği sayesinde USB cihazlarını Android'li cihazınıza bağlayabilirsiniz. Buna fare, klavye ve hatta USB depolama cihazları dahil.
Android'li cihazınızın USB portunun bilgisayardakinden küçük olduğunu fark etmişsinizdir. Merak etmeyin, bu sorunu da çözeceğiz.
Android'i PC Gibi Kullanma
Android'li telefon veya tabletinizin OTG desteği varsa onu muhtemelen PC'nizi tamir etmek için kullanabileceksiniz. Peki PC'nizdeki sorunun ne olduğunu biliyor musunuz? PC'niz çökmeden önce ne yaptığınızı ve sorunu ne kadar süredir yaşadığınızı düşünün. Bu sayede ISO oluştururken hangi yolu izleyeceğinizi daha kolay belirleyebilirsiniz.
Uygulamayla ISO Medyası Hazırlama
Öncelikle uygun bir ISO dosyası bulun ve indirin. Boş alanınız kısıtlıysa, küçük Linux dağıtımlarını deneyebilirsiniz. İndirme için Wi-Fi'yi kullandığınızdan emin olun.
ISO'yu indirdikten sonra bunu yazacak bir araca ihtiyacınız var. Bunu yapabilen birkaç araç var, biz en kararlılarından biri olan ISO 2 USB'yi kullanmanızı öneriyoruz.
Bu iş için bir OTG kablosuna ihtiyacınız olacak. Bu kabloyu telefon satıcılarından veya internet üzerinden uygun bir fiyata satın alabilirsiniz.
OTG kablosu sayesinde USB flaş diskini telefona bağlayabileceksiniz. İndirdiğiniz ISO'yu flaş disk hedefine yazabilirsiniz. Uygulamayı açın ve Pick düğmesine basın. USB sürücüsünü seçin ve ardından ikinci Pick düğmesine basarak ISO dosyasını seçin. Android'in izin isteklerini kabul ettikten sonra Start'a dokunarak yazma işlemini başlatabilirsiniz.
İşlem tamamlandığında USB sürücüsünü telefondan çıkartın ve PC'nize takın. PC'nizin USB'den açılması için başlangıçta USB sürücüsünü seçmeniz veya önyükleme sıralamasını değiştirmeniz gerekebilir.
Telefonu Ön Yükleme Ortamına Dönüştürme
USB flaş sürücünüz ve USB - OTG kablonuz yoksa ve Android'li cihazınız root'lu ise, farklı bir yol deneyebilirsiniz.
DriveDroid, PC'nizi telefonda bulunan bir ISO veya IMG dosyasını kullanarak USB kablosuyla açmanızı sağlıyor. Tek ihtiyacınız olan, telefonu veya tableti PC'nize bağlayacak bir USB kablosu.
DriveDroid'in ücretsiz ve ücretli sürümleri bulunuyor. Bu çözümün sadece root'lu cihazlarda çalıştığını belirtelim. Cihazınız root'lu olsa bile bazı telefonların kernel sorunları nedeniyle önyüklemeye izin vermediğini söyleyelim.
Bu çözüm telefonda veya tablette USB Mass Storage desteğine de ihtiyaç oluyor. Android'in en son sürümleri bu desteği sunmasa da DriveDroid, "Mass Storage'ı etkinleştirmeye yönelik farklı yöntemler kullandığını" söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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