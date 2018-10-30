Andy Rubin Yeniden Gündeme Geldi

Google'dan 2014'te ayrılan, cinsel saldırı iddiasıyla suçlanan Andy Rubin'in Google'dan aldığı 90 milyon dolar, tartışmalara yol açtı!

Google Andy Rubin Hakkında Aksiyon Aldı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Yerli Elektronik Ürünler

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Robotik Çalışmalar ve Yapay Zeka Güç Kazandı!
Google'a "Daha Kolay" Gizlilik Ayarları Geliyor
Google Pixel 3 XL "Çentik Doğurdu"
Android'in Ekim Raporu: Pie Hala Görünmüyor
Apple'dan Şaşırtan iPhone XR Kararı!

İlginizi çekebilir