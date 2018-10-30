Andy Rubin Yeniden Gündeme Geldi
Google'dan 2014'te ayrılan, cinsel saldırı iddiasıyla suçlanan Andy Rubin'in Google'dan aldığı 90 milyon dolar, tartışmalara yol açtı!
Bu hafta New York Times gazetesinden gelen ayrıntılı bir raporda, cinsel taciz iddialarıyla ilgili bir soruşturma sonrasında 2014'te şirketten ayrılan, Android'in yaratıcısı Andy Rubin aleyhine yazılar yazıldı.
Ayrıca Google, Rubin'in 90 milyon dolar olduğu iddia edilen "kıdem tazminatı" ilgili olarak çalışanları ile karşı karşıya gelme noktasında.
New York Times'tan Daisuke Wakabayashi ve Kate Conger cuma günü yaptığı açıklamada, soruşturmadan kaynaklanan iç kargaşaların sürdüğünü bildirdi. Perşembe günü şirket yöneticileriyle yapılan toplantıda, Google çalışanlarından en çok sorulan sorunun şirketin "istismarcıları korunması" iddialarıyla ilgili olduğu bildirildi.
Times'ın Perşembe günü yayınladığı rapordan gelen detaylar ise şu şekilde:
Rubin'in 2013'te evlilik dışı bir ilişkiye sahip olduğu bir çalışana, ona oral seks yapması için baskı yapmakla suçlandığı bildirdi. İddialarla ilgili bir iç soruşturmanın ardından, Google'ın o zamanki şefleri, iddianın gerçek olduğuna karar verdikten sonra CEO Larry Page, Rubin'den istifasını sunmasını istedi. Rubin'in 90 milyon dolarlık dört yıllık ödeme ile Google'dan ayrılmasına karar verildi.
Ancak Rubin, iddiaların asılsız olduğunu söyledi:
"New York Times'ın hikayesi, Google'daki çalıştığım dönem ve tazminatım hakkında sayısız yanlışlık ve vahşi abartı içeriyor. Net şekilde, hiç bir kadını sevişmeye zorlamadım" diyen Rubin, raporun yayınlanmasını takiben Twitter'dan bir açıklama yaptı. "Bu sahte iddialar, boşanma ve velayet savaşı sırasında beni kötülemek için yapılan bir karalama kampanyasının bir parçası. Ayrıca, anonim Google yöneticilerinin benim personel dosyam hakkında yorum yapması ve gerçekleri yanlış yansıtması beni derinden üzdü."
Raporun yayınlanmasından ardından Google'ın CEO'su Sundar Pichai şirketin "güvenli ve kapsayıcı bir iş yeri" sağlamaya kararlı olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Cinsel taciz veya uygunsuz davranışlar hakkındaki her bir şikayeti incelediğimizden emin olmak istiyoruz, araştırıyoruz ve harekete geçiyoruz."
Yavuz Alp Şimşek
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