Andy Rubin'in Telefonunun Özellikleri Sızmış Olabilir!
Android'in kurucusu Andy Rubin'in gizemli telefonunun merak edilen özellikleri, bu kez bir hız testinde ortaya çıktı!
Nisan'ın sonuna yaklaşıyoruz ve çok yakında LG ve Samsung'un en son telefonlarını mağaza raflarında göreceğiz. Ancak Güney Kore'den gelen en iyi telefonlar ilginizi çekemediyse, Android kurucusunun pek bilinmeyen firması Essenital merakınızı uyandırabilir.
Andy Rubin'in geliştirme aşamasındaki telefonu hakkında şimdiye kadar gördüklerimiz, yukarıdaki gizemli fotoğraftan ibaretti. Şimdi ise telefona ait olduğu sanılan bir dizi özellik, GFXBench'te göründü. Özellikler gerçeği yansıtıyor olabilir, ancak böyle sızıntılara her zaman bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
Özellikle 18 inç'lik ekran boyutu ve 10GB'lık dahili depolama alanı, aklınızın karışması için yeterli. Essential FIH-PM1 adıyla görünen telefon hakkındaki isabetli özellikler arasında ise Qualcomm'un en son işlemcisi Snapdragon 835, 4GB RAM, 12MP arka kamera ve 7MP ön kamera var. 18 inç'lik ekran boyutu yanlış olabilir ancak 2560 x 1312'lik çözünürlük ve 80:41 ekran oranı eşsiz görünüyor.
Sızıntıyı paylaşan kaynağa göre hız testi, Aralık'ta gerçekleştirildi. Bu yüzden geçen 4-5 ay içinde çok şey değişmiş olabilir. Her zamanki gibi sabırlı olmakta fayda var. Dedikoduların hız kazanması, cihazın birkaç ay içinde tanıtılabileceğinin işareti olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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