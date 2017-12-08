Angry Birds ve Sonic, Messenger'a Geliyor
Bazı ünlü oyunlar artık Facebook Messenger'da oynanabilecek ve hatta canlı yayın bile yapılabilecek...
Angry Birds ve Sonic The Hedgehog yakında Tetris'e katılarak Messenger Instant Games kütüphanenizi zenginleştirecek. Bu oyunları Messenger uygulaması aracılığıyla arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Yeni oyunların 2018'de yayınlanacağı duyuruldu.
Angry Birds, Messenger'a yeni bir sürümüyle geliyor. Orjinal sürümüne benzeyen yeni oyunun "arkadaşlar arasında yeni çekişmeler" yaratacağı söyleniyor. Görünüşe bakılırsa Messenger üzerinden rekabetçi Angry Birds oynamak mümkün olacak. Oyunun 2018'in başlarında yayınlanması bekleniyor.
Messenger oyun kütüphanesine katılacağını duyduğumuz diğer iki oyun da Sonic Jump ve Disney Tsum Tsum. Sonic Jump, daha önceki oyunlardan farklı elementleri bir araya getiriyor ve Messenger için yeni bir macera oyunu sunuyor. Hızlı mavi kirpinin Messenger'a bir kaç hafta içinde katılacağı söyleniyor.
Disney Tsum Tsum oyunu ise görünüşe bakılırsa Disney peluş oyuncakları ile oynan bir bulmaca oyunu. Zaten Tsum Tsum adı, Disney karakterlerinin ufak ve şirin peluş oyuncaklarına verilen isim.
Messenger bu oyunlarla birlikte, oyunlarınızı Facebook Live ile yayınlamanızı sağlayacak. Bir yeni özellik daha, oyun esnasında arkadaşlarınızla görüntülü sohbet edebileceksiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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