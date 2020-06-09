Ani Bir Kararla Ertelenen PlayStation 5 Etkinliği İçin Yeni Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in oyunlarının nasıl olacağını göreceğimiz etkinlik, bu hafta gerçekleşiyor! İşte etkinliğin tam tarihi ve adresi...

PlayStation 5 Oyun Tanıtımı Bu Hafta

Beklenen Sony PlayStation 5 oynanış etkinliği, firmanın yeni reklamına göre 11 Haziran'da Türkiye saatiyle 23:00'da gerçekleşecek. Etkinlik daha önce George Floyd'un polis tarafından göz altına alınırken öldürülmesi üzerine çıkan geniş çaplı protestolar nedeniyle ertelenmişti.

İlk önce Twitch üzerinde görünen Sony reklamı, kısa süre sonra Sony'nin PlayStation blog sayfasına da sıçradı ve böylece doğrulanmış oldu. Etkinlikte PS5'in oyunlarının (birinci ve üçüncü parti oyunların) nasıl olacağını görme fırsatı bulacağız. Twitch'teki reklama göre etkinlik, playstation.com/ps5/ adresinden izlenebilecek. Blog sayfası, etkinliğin 1080p çözünürlükte 30fps olarak yayınlanacağını söylüyor, bu nedenle bazı oyunlar 4K veya 60fps'de çalışsa bile bunu ayırt etmeniz muhtemelen mümkün olmayacak.

Bununla birlikte seslerdeki yenilikleri duyabilmeniz için etkinliği bir kulaklıkla takip etmeniz öneriliyor. Firmaya göre ses çalışmalarını bir laptopun veya telefonun hoparlörüyle fark etmek, zor olabilir.

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