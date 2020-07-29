Animoji nedir? Animoji nasıl oluşturulur?

Herkes emojiyi sever. Emojiler duygularımızı daha doğru yansıtmamızı sağlar. Apple, diğer Apple cihaz kullanan arkadaşlarınız ve ailenizle kullanılmak üzere oluşturduğu iki yeni emoji çeşidi geliştirdi: Animoji ve Memoji.
Animoji Nedir?
Animoji, Apple'ın 2017 yılında tanıtılan ve sıradan emojiler yerine geçmesi için çeşitli animasyonlar, efektler ve kişiselleştirmeler sunan bir çeşit emojidir. Benzer teknolojileri kullanan şirketler, bu özelliğin kendi sürümlerini 3D emoji olarak adlandırıyor.
Animojiler sadece animasyonlar değildir. Yüz ifadelerinizi tarar ve bunları emoji ile eşleştirir, böylece bir Animoji davranışınız olur. Kaşlarınızı çattığınızda Animoji'niz de kaşlarını çatar. Başınızı sallarsanız, gülerseniz ve gözlerinizi kapatırsanız, Animoji de aynısını yapar.
Daha da iyisi, Animoji ile kısa sesli mesajlar kaydedebilirsiniz ve yüz tarama modülü sayesinde (iPhone X ve daha yeni sürümlerde) oldukça gerçekçi Animojiler yapabilirsiniz.
Animoji ile herhangi bir Emoji kullanabilir miyim?
Her emojinin canlandırılması harika olurdu, ancak başlangıçta Animoji olarak sadece 12 emoji mevcuttu. İOS'un sonraki sürümlerinde (iPhone ve iPad'de çalışan işletim sistemi) Apple daha fazlasını ekledi. Mevcut Animoji'lerin tam seti;
- Ayı
- Domuz
- Kedi
- İnek
- Tavuk
- Köpek
- Ejderha
- Tilki
- Hayalet
- Zürafa
- Koala
- Aslan
- Maymun
- Fare
- Ahtapot
- Baykuş
- Panda
- Domuz
- Kaka yığını
- Tavşan
- Robot
- Köpekbalığı
- Kafatası
- T-Rex
- Kaplan
- Tek boynuzlu at
- Uzaylı
Apple, yıllık iOS güncellemelerinde yeni emoji tanıtırken yeni Memoji'yi ekledi. Memoji'ler kendi karekterinizi oluşturduğunuz bir arttırılmış gerçeklik örneğidir. Yüz hareketlerinizi, mimiklerinizi direkt olarak gönderebilirsiniz.
Animoji Oluşturmak İçin Neye İhtiyacınız Var?
Animoji oluşturmak için gereksinimler oldukça basittir. Gerekenler:
iPhone X veya daha yeni bir İPhone. Face ID yüz tanıma sistemine sahip olmanız gerekir. Bu gereksinimi sadece sizin cihazınızın desteklemesi yetmiyor maalesef. Animojilerinizi gönderdiğiniz kullanıcının da İOS 11 ve üzeri bir işletim sistemi kullanması gerekir. Bu gereksinimleri sağladıktan sonra çevrenize istediğiniz Animojilerinizi gönderebilirsiniz.
Sadece Mesajlar uygulaması ile sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Herhangi kullandığınız bir uygulamada alışılageldik paylaş butonuna tıklarsanız önceden yaptığınız veya yeni hazırlayabileceğiniz Animoji ve Memojileri görebilirsiniz. Bunlar sayesinde daha hızlı ve keyifli bir konuşma yaşayabilirsiniz. En büyük faydalarından biri de duygularını metine tam geçiremeyen insanların nasıl bir duygu durumunda olduğunu rahatça açıklayabilmesidir.
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