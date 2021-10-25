Anker Soundcore Motion B İncelemesi

Her ne kadar yaz geçmiş olsa da minik Bluetooth hoparlörleri elbette yalnızca Caddebostan sahil ya da tatil beldesinde aramıyoruz; evde de çokça elimizin altında olması, evin içinde, bazen mutfakta bazen yatak odasında kaliteli ve yüksek seste müzik dinlemek istediğimizde işimizi bir hayli görüyor. Bu her eve lazım ürünlerden biri de Anker'in Soundcore Motion B isimli modeli. Bu cihazı bir süredir kullanıyoruz ve artık hakkında birkaç kelam söz etmenin zamanı geldi.
Hemen baştan söyleyebiliriz: Soundcore Motion B, hem kompakt hem uygun fiyatlı hem de iyi ses kalitesi sunan bir Bluetooth hoparlör arayanları fazlasıyla tatmin edecek türde bir ürün. Cihazın boyutları kabaca 7 cm'e 2 cm kadar; yani fazlasıyla kompakt, ancak buı denli küçük bir üründen nasıl bir ses performansı beklemeliyiz?
Soundcore Motion B'nin ses kalitesi kompakt boyutlarına kıyasla oldukça güzel. İçinde 12W'lık dinamik aralıklı neodimyum sürücüler bulunduran cihaz, gerçekten keyifli bir müzik dinletisi sağlıyor. İşin bas tarafı ise yapay olarak güçlendirilerek sunuluyor ve bundan olabildiğince faydalanılmış. Tabii ki bu minik alet bir bas canavarı değil, ancak sahnesinin gayet dengeli olduğunu söyleyebiliriz. Ortaya çıkan ses dengesi, bu fiyat sınıfıntaki pek çok cihazdan daha iyi.
Bluetooth 4.2 üzerinden bağlantı kurabilen cihazın menzili 20 metreye kadar olurken, elbette yine de çok ses kaynağından bu denli uzaklaşmamak ses kalitesi açısından mühim. Öte yandan Soundcore Motion B bir diğer artısı da IPX7 sertifikasına sahip olması. Bunun anlamı suya düşmelere karşı dayanıklı yapıda olması. Böylece önümüzdeki yaz, havuz kenarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihaz olmuş. 30 dakikaya kadar su altında kalmaya dayanıklı olsa da elbette yine de n'olur n'olmaz diyerek suyun içinde çok bırakmamaya özen göstermenizi öneririz.
Soundcore Motion B'nin pil performansı da gayet tatmin edici düzeyde. 12 saate kadar pil ömrü sağlayabilen hoparlörün bu ömrü elbette kullanım şeklinize göre değişkenlik gösterecektir. Ancak ortalama olarak kabaca 10 saatlik bir müzikal performans dersek, pek de yanılmış olmayız. Bu da pratik kullanım açısından bakıldığında gayet tatmin edici.
Sonuç
Evet, sonuç olarak değerlendirirsek, Soundcore Motion B gayet dengeli bir Bluetooth hoparlör olmuş. 300 TL dolaylarındaki fiyatıyla da fiyat/performans ürünlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu arada bahsetmeden geçmeyelim, cihazın tüm kontollerini üzerindeki butonlarla sağlayabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %85
+ Kompakt yapı
+ Dengeli müzikal performansı
+ Suya karşı dayanıklılık
+ Kullanımı kolay
+ İdeal pil ömrü
- Baslar kimilerine zayıf gelebilir
Anker Soundcore Motion B Teknik Özelllikleri
- Ses Gücü 12W
- Pil Ömrü 12+ saat
- Su Dayanıklılığı IPX7
- Bağlantı Bluetooth 4.2
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın