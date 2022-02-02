Anker Soundcore R100 İncelemesi

Bugün bize son dönemde çok ama çok sorulan kulaklıklardan biri olan Anker Soundcore R100'ü detaylarıyla inceleyeceğiz. Özellikle TWS, yani True Wireless Sound adı verilen bu tip kulak içi kulaklıklar arasında gerçekten de çok sayıda model yer alıyor ve bu artık kafa karıştırıcı bir hal almaya başladı demek gayet mümkün. Özellikle fiyat/performans kategorisine baktığımızda, uygun fiyata gerçekten çok fazla ürün buluyoruz, ancak bunların hangisi iyi hangisi kötü ayırt etmesi denemeden zor. Anker Soundcore R100 de bu kategoriye giren ürünlerden biriydi, ilk çıktığı zamanlar. Hemen bundan bahsederek Soundcore R100'ü anlatmaya başlayabiliriz.
Bu kulaklık satışa ilk çıktığında 200 TL – 250 TL aralığında bulunabiliyordu. Şimdi ise fiyatı 429 TL olmuş durumda. Bu anlamda bizce fiyatı artık bir tık pahalı. Kulak içi kulaklıklarda da yükselen fiyatlar neticesinde hala fiyat/performans ürünü olarak değerlendirilebilir belki ancak daha uygun fiyatlı modeller de var. O anlamda bizce fiyatı artık biraz pahalı.
Anker Soundcore R100 Tasarımı Nasıl?
Peki, fiyat işini hallettiğimize göre şimdi tasarım ve konfor kısmına bakalım.
Kulaklık güzel bir taşıma kutusu ile beraber geliyor. Parlak piyano renkli olan bu kutunun altında cihazı şarj etmek için USB-C bağlantısı yer alıyor. Bunun dışında başka bir giriş – çıkış noktası yok. Kabı açtığınızda kulaklıklarla karşılaşıyoruz.
Soundcore R100, silikon başlıklı kulak içi kulaklık tasarımını benimseyen bir model. Kimileri bu silikon başlık işini pek sevmiyor, o nedenle onlar için bu model uygun olmayacaktır. Fakat açıkçası biz açık tasarımlı modellere kıyasla bu tip silikon başlıklı modelleri daha çok tercih ediyoruz. Elbette bu öznel bir konu, fakat silikon başlıklı kulaklıklar hem daha sağlam bir kulak tutuşuna sahip, hem de pasif ses izolasyonunu daha iyi sağlıyorlar. Bu arada Soundcore R100, oldukça hafif bir kulaklık olmuş. Kulağınızda olduğunu pek hissetmiyorsunuz, fakat sağlam duruyorlar kolay kolay düşmeyecektir. Öte yandan su dayanıklılığına sahip olduğunu da söyleyelim. Kulaklıklar su sıçramalarına karşı dayanıklı. Elbette denize / duşa falan girmeyin, bu dayanıklılık su sıçramalarına, hafif yağmura karşı ya da spor yaparken tere karşı bir seviyede.
Anker Soundcore R100 Nasıl Bağlanıyor?
Peki, Soundcore R100'ü nasıl eşleştireceksiniz? Daha önce de Anker'in farklı kulaklık ve hoparlörlerini incelemiştik ve o videolarda sizlere Anker'in Soundcore adında bir uygulaması olduğundan bahsetmiştim. Ancak Soundcore R100'ü bu uygulama üzerinden maalesef bağlayamıyor ve yönetemiyorsunuz. Uygulamaya gelecek bir güncelleme ile umarız bu kulaklık için de bu destek sunulur. Ha, bu kullanıma engel mi, hayır değil. Kulaklığı direkt telefonunuzun Bluetooth'u üzerinden basitçe eşleştirebiliyorsunuz. Ancak ekolayzır ayarı ve işte pil durumu takibi uygulama üzerinden yönetebileceğiniz kısımlar bu kulaklık için yok.
Kulaklığı direk üzerindeki tuşlar yardımıyla kullanabiliyorsunuz. Her 2 kulaklığın üzerinde dokunmatik değil, bayağı tuş gibi basılabilir tuşlar yer alıyor ki bu pek bu tip kulaklıklarda gördüğümüz bir şey de değil doğrusu, fakat kullanımda sorun yok, onu söyleyelim. Tuşlar hızlı bir tepki süresine sahip. Sağ ve sol kulaklığa tek tek basarak ses seviyesini ayarlayabiliyor, basılı tutarak şarkılar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Sağ kulaklığa çift basarak şarkıyı başlatıp durdurabiliyorsunuz. Sol kulaklığa çift tıklarsanız da sesli asistanı açabiliyorsunuz.
Anker Soundcore R100 Performansı Nasıl?
Bu kulaklıkta ayrıca mod seçeneği de yer alıyor: BassUp modu ve Normal mod arasında geçiş yapmanız mümkün. Bu mod değişimini de sol kulaklığa 3 kez dokunarak yapabiliyorsunuz. Peki, modlar arasında ne gibi farklılık var derseniz, bass modunda hafif de olsa bir bas artışı duymanızın mümkün olduğunu söyleyebilirim, ancak bu abartı şekilde değil. Kulaklık daha çok tiz seviyede ses üretiyor. Ses seviyesini yüzde 80 – 90'a çıkartmadan bozulmalarla da pek karşılaşmıyorsunuz. Genel hatlarda tatmin edici bir sahnesi olduğunu ve dengeli bir ses sunduğunu söyleyebiliriz.
Bu arada kulaklık Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bu da aktarım hızının selef standartlara göre daha yüksek olduğunu ve düşük gecikme süresi sunduğu anlamına geliyor. Bu anlamda mobil oyun kulaklığı olarak da rahatlıkla kullanılabilir seviyede.
Kulaklıkta telefon görüşmeleri için üzerinde 2 mikrofon yer alıyor. Buradaki ses performansını da beğendik diyebiliriz. Sesi karşı tarafa net ulaştırabiliyor, siz de rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Ancak burada da sert rüzgarlarda bozulmalar yaşandığını söyleyelim. Fırtınalı havalarda kullanıma pek uygun değil, ancak bu kategori çerçevesinde beklentilerini karşılayacak cinsten olduğunu da belirtmek gerekli.
Anker Soundcore R100 Pil Ömrü Ne Kadar?
Son olarak kulaklığın pil ömrüne de değinelim. Soundcore R100, sadece kulaklık kullanımıyla 6.5 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor ki bu gayet makul bir süre. Kutusu ise sizi 25 saate kadar taşıyabiliyor. Bu da şarj etmeden gayet uzun bir süre geçireceğiniz anlamına geliyor. Şarj içinse zaten 10 dakikalık bir şart ile 1 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.
Sonuç
Finalde bu kulaklıktan ne kadar memnun kaldığımız konusunu şöyle bir toparlayalım. Açıkçası kulaklığın performansı gayet iyi seviyede, fakat başta da söylediğimiz gibi bu fiyat çerçevesinde değil. Hala 250 TL – 350 TL'ye alınabilecek benzer modeller var ve Soundcore R100 onların üzerine çok da bir şey koyamıyor gibi geldi doğrusu. Mesela TaoTronics SoundLiberty 53 hala tercih edilebilir, yine Xiaomi'nin de çok daha uygun fiyatlı modelleri var. O anlamda fiyatı düşerse ya da bir kampanya yakalanırsa bu kulaklık tercih edilebilir. Fiyattan bağımsız olarak ise ses performansını, giriş seviyesi kategorisi için iyi bulduğumuzu söyleyebiliriz. Çok bas beklentisi olanlara hitap etmediğinin de altını yeniden çizelim ama. Pil performansı iyi seviyede. Kullanımı kolay, tasarımı güzel ve konforlu, rahatsız etmiyor. Telefon konuşmaları da genel hatlarıyla iyi seviyede. Bu anlamda genel hatlarıyla olumlu bir izlenim bıraktı.
CHIP Online Notu: %80
+ Şık tasarım
+ Konforlu
+ İdeal performans
+ Pil ömrü
+ Çağrı performansı
+ Su dayanıklılığı
- Daha uygun fiyatlı alternatifleri var
- Uygulama desteği
Teknik Detaylar
- Tip Kulak içi
- Sürücüler 10 mm dinamik sürücüler
- Bağlantı Bluetooth 5.0
- Pil Ömrü 6.5 / 25 saate kadar
- Şarj Süresi 10 dakika
- Su Dayanıklılığı IPX5
- Bağlantılar USB-C
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