Anker Soundcore Yeni TWS Kulaklığı R100'ü Tanıttı!

Soundcore kategori markası altında geliştirdiği son teknoloji hoparlör, ses sistemleri ve kulaklık modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan Anker, her ihtiyaca karşılık vererek ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son teknolojiden yararlanarak geliştirdiği ürünleri rekabetçi bir fiyat performansıyla piyasaya sunan Anker, şimdi de yurt dışında büyük beğeni toplamış yeni bir ürünü Türkiye'ye getirdi.
Kulak içi TWS bluetooth kulaklık olan Soundcore R100, uygun fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşmayı bekliyor. Anker'in uygun fiyatla yüksek kaliteyi buluşturduğu Soundcore R100 kulaklığı, beklentileri karşılamaya hazır durumda. Kaliteli müzik dinleme deneyimi yaşatacak ve kesintisiz telefon görüşmeleri yapılmasını sağlayacak Soundcore R100, Hall sensör teknolojisine ve IPX5 su geçirmez özelliklerine de sahip. Tanıtımı yeni yapılan ürün, bu ay itibariyle Türkiye'de satışa sunulmuş durumda.
Uygun fiyata kusursuz deneyim!
Tanıtımı yeni yapılan Soundcore R100 TWS Bluetooth Kulaklık, Anker Soundcore ailesinin en yeni üyesi. Bu ay itibariyle satışa çıkan ürün, yurt dışında büyük beğeni toplamayı başardı. Küçük ve kompakt tasarımıyla ve bütçe dostu özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken R100, kulak içi kulaklık modelleri arasında fiyatıyla ve performansıyla beklentileri aşan özelliklere sahip. Tek şarjla 6,5 saate kadar, şarj kutusu ile 25 saate kadar çalma süresi sunan Soundcore R100'ün şarjı ise 1,5 saatte tam olarak doluyor. IPX5 su geçirmez özelliğine de sahip kulaklık, Hall sensör teknolojisiyle 3 saniyede telefona ya da bilgisayara bağlanabiliyor.
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