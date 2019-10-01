Anlaşma Sağlandı; Örümcek Adam, MCU'ya Geri Döndü!
Sony ve Marvel arasındaki anlaşmazlıklar sonrasında ortaya çıkan Örümcek Adam bilmecesi, yeni anlaşma ile çözüldü!
- Levent Öztürk
Kısa süre önce yaşanan anlaşmazlıkların ve Örümcek Adam'ın Marvel Sinematik Evreni'nden ayrılacağı söylentilerinin ardından, Sony Pictures ve Marvel, süper kahraman konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladılar. İki firma, yaptıkları ortak açıklamada, Marvel Studios ve başkanı Kevin Feige'in "Spider-Man: Homecoming" serisinin üçüncü filmini üreteceğini duyurdu. Filmde bir kez daha Tom Holland baş rolü üstlenecek.
Yaz sırasında duyulan haberler, Marvel'ın ana firması Disney ile Sony'nin yeni bir finans anlaşması konusunda çıkmaza girdiklerini söylüyordu.
Neyse ki yeni anlaşma imzalandı. Görüşmeler her iki stüdyonun üst seviye liderlerinin katılımıyla gerçekleşti ve bunların arasında Sony Pictures lideri Tom Rothman, Feige, Walt Disney Studios ortak-başkanları Alan Horn ve Alan Bergman yer aldı. Söylenilenlere göre Feige'ın yapımcılık uzmanlığının yanı sıra Marvel ve Disney, karın yaklaşık %25'ini alacak. Disney, ürün haklarını koruyacak ve kaynaklandırmanın yaklaşık olarak çeyreğini sunacak. Ayrıca anlaşmanın bir parçası olarak Örüncek Adam, gelecekteki Marvel Studios filmlerinde yer alabilecek. Yani Marvel Sinematik Evreni'ndeki yerini koruyacak.
Yeni filmin 16 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanması bekleniyor. Ayrıca Amy Pascal, Holland'ın yıldızlığını yaptığı ilk iki filmde olduğu gibi Pascal Pictures aracılığıyla yapımı üstlenecek. Feige, yaptığı açıklamada MCU'da Örümcek Adam'ın maceralarının devamı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söylerken, Sony'nin kendi Örümcek-evrenini geliştirmeye devam etmesi ile gelecekte nasıl sürprizler ile karşılaşacağımızın belli olmadığını da belirtiyor.
Marvel, Örümcek-Adam'ın haklarını 20 yıllığına Sony'ye lisanslamıştı ve bu anlaşma, Disney'in çizgi roman firmasını 2009 yılında 4 milyar dolara satın almasından önce imzalanmıştı. Sony, ilk Örümcek-Adam filmleri ile hem eleştirel hem de finansal anlamda başarı yakalamıştı ve bu filmlerde, yıldız rolünü Tobey Maguire üstlenirken Sam Raimi tarafından yönetilmişti. Andrew Garfield'in yıldız rolünü üstlendiği ve Marc Webb tarafından yönetilen ikinci seri ise daha az başarı yakalamıştı ve stüdyonun tekrar tasarımlara geri dönmesine sebep olmuştu.
"Spider-Man: Homecoming" ile Marvel'ın ve Feige'in seriye dönüşü sayesinde stüdyo, ilk serinin yaratıcı yanını tekrar yakalamayı başarmıştı. Ayrıca Holland'ın Avengers filmlerinde gözükmesi ve süper ekibin önemli bir karakteri olması da serinin başarısına yardımcı olmuştu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın