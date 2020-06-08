Anne Babalara Yaz Tatilini Online Oyunlarla Geçirecek Çocuklar İçin 8 Uyarı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yaz çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçirecek. Bu nedenle çocukların oyun konsolu, telefon ve tablet ile oyun oynamaya daha çok yöneleceği kesin. İşte online oyunlar nedeniyle çocukların maruz kalabileceği risklere karşı ebeveynlere 8 önemli uyarı.