Anneler Günü'ne Özel Hediye Önerileri: Annemize Ne Alalım?

10 Mayıs Pazar Günü Anneler Günü kutlanacak. Peki annemizi sevindirmek için ona ne alalım? İşte, Anneler Günü'ne özel hediye önerileri...

Anneler Günü'ne Özel Hediye Önerileri

Anneler günü önümüzdeki pazar günü (10 Mayıs) kutlanacak ve annenize hangi hediyeyi alacağınızı henüz karar veremediniz. Üzülmenize gerek yok, çünkü farklı kategorilerden seçtiğimiz yedi ürün karar vermenize yardımcı olacak.

İşte anneler gününde annenizi mutlu edecek 7 hediye.

Anneler Günü'ne Özel Hediye Önerileri: Çay Makinesi

Anneniz için pratik bir hediye arıyorsanız, mutfakta onun işini kolaylaştıracak bir çay makinesi iyi bir seçim olabilir. Çelik gövde ve demlik malzemesinden oluşan Homend 1708 Royaltea, 1,9 litre su ısıtma kapasitesine sahip ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Satın al: Homend 1708 Royaltea (479 TL)

Anneler Günü'ne Özel Hediye Önerileri: Tencere Seti

Mutfakta en eski görünen şeylerin başında tencereler mi geliyor? O halde bir tencere setiyle annenizi sevindirmeye ne dersiniz?

Satın al: Taç Vitali 4'lü 8 Parça Çelik Tencere Seti (319,9 TL)

Anneler Günü'ne Özel Hediye Önerileri: Akıllı Saat

Akıllı bileklik kullanmak için teknolojiyle çok yakın olmanız şart değil. Xiaomi Mi Band 4, adım sayma, kalp ritmi ölçme gibi özellikleriyle annenizin ilgi odağı olabilir.

Satın al: Xiaomi Mi Band 4 (199 TL)

Anneler Günü'ne Özel Hediye Önerileri: Kulaklık

Müzik dinlemeyi seven bir anneniz varsa ve hediye için ayırabileceğiniz bütçe sınırlıysa, bir çift kulak içi kulaklık harika bir hediye olabilir. Philips UpBeat SHE2405, zengin basları ve temiz sesiyle öne çıkıyor; üzerindeki mikrofon sayesinde telefon görüşmelerini destekliyor.

Alternatif olarak kulak üstü ve kablosuz kulaklık arıyorsanız, Sony WHCH510B'nin de indirimde olduğunu söyleyelim.

Satın al: Philips UpBeat SHE2405 (89 TL)

Anneler Günü'ne Özel Hediye Önerileri: Fotoğraf Baskılı Kupa Bardak

Anneler günü hediyesi alırken belki teknolojiden uzaklaşmak ve geleneksel eşyalar almak istemiyorsunuz. Ancak teknoloji denildiğinde aklınıza elbette sadece elektronik cihazlar gelmesin, üzerinde anlamlı bir fotoğrafın bulunduğu bir bardak, anneler günü için iyi bir hediye olabilir.

Satın al: Kişiye özel bardak (34,90 TL)

Anneler Günü'ne Özel Hediye Önerileri: Saç Kurutma Makinesi

Altı kademeli hız ve sıcaklı ayarı, şekillendirme başlığıyla Philips Hp8230 iyi bir saç kurutma makinesi. Anneler gününde annenizi sevindirmesi garantili bir hediye arıyorsanız, bir saç kurutma makinesinin sizi üzeceğini sanmıyoruz.

Satın al: Philips Hp8230 (224,19 TL)

Anneler Günü'ne Özel Hediye Önerileri: Tablet Bilgisayar

Telefonuyla evde çok zaman geçiren bir anneniz varsa, ona tablet alarak hayatını kolaylaştırabilirsiniz. 8 inç ekrana sahip Samsung Galaxy Tab A8, 2GB RAM, 32GB dahili depolamayla geliyor ve 1280x800 piksel çözünürlük sunuyor. Tabletin siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcut.

Satın al: Samsung Galaxy Tab A 8 SM-T290 (1199 TL)

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