Anno 1800, Serinin En Hızlı Satan Oyunu Oldu
Ubisoft'un şehir inşa oyunu serisi Anno'nun uzun bir süreden sonra yayınlanan son oyunu, rekorları altüst etti!
- Doğan Kürşat Aktaş
Ubisoft, Nisan ayının başında uzun süredir devam eden şehir binaları dizisi Anno'nun yeni oyunu Anno 1800'ü tanıttı. Yeni oyunun önceki oyunların sahip olduğu rekorları kırması uzun sürmedi. Şirket, bugün Anno 1800'ün serideki en hızlı satan oyun olduğunu ve Anno 2205'in lansman rakamlarını dörde katladığını duyurdu.
Oyunun Uplay ile birlikte Steam'de de yerini alması planlanıyordu ancak bir son dakika kararı, Anno 1800'ü Epic Games Store'a yönlendirdi ve oyun, lansman günü Steam mağazasından çıkarıldı. Bununla birlikte lansman gününde alınan tüm Steam ön siparişleri de teslim edildi.
Ubisoft, satışlar konusunda belirli sayıları paylaşmadı, bu yüzden oyunun hangi platformları üzerinde en fazla etkisi olduğunu bilmiyoruz.
Ubisoft Blue Byte genel müdürü Benedikt Grindel, "Anno 1800, Ubisoft Blue Byte'de çalışan tüm insanlar için inanılmaz bir süreç oldu ve oyuncuların oyunumuzu oynamaktan gerçekten zevk aldıklarını görmekten çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı. "Şimdi, Anno 1800 için mümkün olan en iyi lansman sonrası içeriği sağlamaya odaklanıyoruz ve size daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyoruz!"
Ubisoft, oyuncuların oyun içi deneyimleri ile ilgili bazı istatistiklere sahip. Anno 1800'ün lansmanından bu yana oyuncular üç milyondan fazla adaya yerleşti ve oyundaki şehirlerde bulunan toplam vatandaş sayısı yedi milyara ulaştı. İnşa edilen 10 milyondan fazla geminin yanı sıra bir milyardan fazla tahıl tarlası da kuruldu.
Anno 1800, Ubisoft'un mağazası Uplay ve 59,99 dolar fiyat etiketi ile Epic Games Store'dan satın alınabiliyor.
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