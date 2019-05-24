Anonymous'un Ardından İşler Değişti
Yakın geçmişe damgasını vuran hacker grubu Anonymous'un ardından geçen sürede, işler fena halde değişmiş gibi görünüyor...
- Levent Öztürk
Eğer son zamanlarda hacktivist saldırılarının azaldığını fark ediyorsanız yalnız değilsiniz. IBM'in X-Force'u tarafından yayınlanan verilere göre, 2015 yılından bu yana hacktivist saldırıları %95 azaldı ve zirvedeyken yılda 35 olarak bilinen sayı, 2018 yılında sadece ikiye düştü. 2019'un ilk birkaç ayı boyunca da bu sayı sıfır idi. Araştırmacılar, bunun sebebini, en büyük aktivist hack grubu Anonymous'un yıkılışı ve kanun güçlerinin devam eden çabalarına bağlıyor.
Anonymous, yakın geçmişte bu saldırıların %45'inden sorumluydu ancak grup, 2016 yılında hem işlenmiş politik verileri ele geçirmesi, hem de kendi kişisel hack savaşlarını gruba bağlayan "sahte Anonlar" yüzünden parçalanmaya başlamıştı. Ayrıca ülkeler de kendi saldırılarını Anonymous üzerine yıkmaya çalıştı. Anonymous bu sahte saldırılara karşı kendini ne kadar savunmaya çalışırsa çalışsın, grubun kalan üyelerinin parçalanması kaçınılmaz hale geldi.
Kanun güçleri ise bu sırada saldırganları yakalamaya devam etti. IBM'in söylediğine göre 2011 yılından beri ABD, Birleşik Krallık ve Türkiye'de "en az" 62 tutuklanma gerçekleştirildi ancak gerçek sayının muhtemelen daha fazla olduğu düşünülüyor. Diğer bir grup olan LulzSec'ten Sabu gibi öne çıkan hacktivistlerin taraf değiştirerek grupları içten çökertmesi de bir başka etkendi.
IBM, bunun anlamının hacktivist saldırılarının sonu geldiği olmadığının altını özellikle çiziyor ve bunun sadece bir durgunluk dönemi olduğunu belirtiyor. Politik durumlar ve yeniden organize olma, hızlı bir yükselişe sebep olabilir. Ayrıca Julian Assange'ın tutuklanmasının ardından Ekvador hükumetine karşı yürütülen kampanya gibi bazı saldırıların da hacktivism olarak sayılabileceğine yönelik işaretler bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın