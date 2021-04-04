Antarktika'da, 430.000 Yıl Önce Dünya'ya Çarpan Meteor Parçaları Bulundu

430.000 yıl önce Antarktika'ya düşen bir meteorun patlama sonrasında arkasında bıraktığı 17 parçanın keşfedildiğini belgeleyen yeni bir araştırmaya göre, bu patlama o bölge için oldukça yıkıcı olmuştu. Walnumfjellet adlı bir dağın zirvesinde bulunan parçaların analizi, Dünya'ya düşen bu uzay kayasının çapının en az 100 metre olduğunu ve yere büyük bir hızla çarptığını gösteriyor.
Ancak bu olayla ilgili ilginç bir nokta, meteorun yerde bir krater açacak kadar büyük olmaması. Yine de atmosferden yanıp kül olmadan geçecek kadar büyüktü. Science Advances dergisinde yayınlanan makalede yazarlar bu çarpmanın nadir olarak gerçekleşen "ara çarpma" olduğu, bu süreçte erişmiş ve buharlaşmış meteor malzemesinin hızla yere çarptığını belirtiyor. Yüzeyde büyük hasara neden olmasına rağmen bu tür çarpmalar tek parça meteorların çarpıp bıraktığı gibi kraterler açmıyor.
Çalışmanın yazarı Matthias van Ginneken yaptığı açıklamada, "Bu tür çarpmalar Antarktika üzerinde meydana gelirse insan faaliyetlerini tehdit etmez, ancak yoğun nüfuslu bir bölgenin üzerinde gerçekleşecekse, milyonlarca can kaybına ve ağır hasarlara yol açabilir" dedi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın