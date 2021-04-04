Antarktika'da, 430.000 Yıl Önce Dünya'ya Çarpan Meteor Parçaları Bulundu

430.000 yıl önce Antarktika'ya düşen, ancak yere çarpmadan önce parçalanan bir meteorun kalıntıları keşfedildi.

430.000 yıllık meteor bulundu

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