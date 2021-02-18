Antarktika'da, Aslında "Orada Olmaması Gereken" İlginç Bir Canlı Keşfedildi

Antarktika buzullarının altında keşfedilen ilginç canlı, "aslında orada olmaması gereken" bir canlı türü olarak tarihe geçti.

18 Şubat 2021 00:03

Levent Öztürk