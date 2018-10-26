Antarktika'da İlginç Bir Buzdağı Kütlesi Bulundu

IceBridge ekibi Antarktika'da ilginç bir buzdağı görüntüledi!

Antarktika'da İlginç Bir Buzdağı Kütlesi Bulundu

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