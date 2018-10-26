Antarktika'da İlginç Bir Buzdağı Kütlesi Bulundu
IceBridge ekibi Antarktika'da ilginç bir buzdağı görüntüledi!
Hepimizin bir buzdağının neye benzediğine dair bir fikrimiz var ve genellikle tıknaz bir dağlık formasyonu ya da tepede bir mührün bulunduğu düzensiz bir levha olduğunu hayal ediyoruz.
Geçtiğimiz hafta NASA'nın IceBridge Operasyonu tarafından çekilen buzdağı ise o kadar dikdörtgen ki tamamen farklı görünüyor.
Operation IceBridge, kutup buzunu zaman içindeki değişikliklerini ölçme, izleme ve belgelendirme görevine sahip. Ekip, bir uçuş sırasında sıradışı buzdağının görüntüsünü yakaladı ve geçtiğimiz hafta Twitter'da yayınladı.
IceBridge'in çalışması bu buzulu tabular bir buzdağı olarak tanımlıyor ve Antarktika'daki Larsen C buz rafının hemen dışında deniz buzunda yüzerken bulunduğunu söylüyor. Ekibin söylediğine göre "buzun keskin köşeleri ve düz yüzeyi, muhtemelen buz rafından son zamanlarda çıkmış olduğunu gösteriyor."
Twitter kullanıcıları garip görünüşlü görüntü üzerine atladılar, uzaylılardan tofuya ve Stanley Kubrick'in 2001: A Space Odyssey'den monolitere kadar her şeye atıfta bulundular.
Bazıları fotoğrafı sahte olmak ile suçlasa da ama bu tamamen doğal bir oluşum.
NASA buz bilimcisi Kelly Brunt, Canlı Bilim'e tabular buzdağlarının sac kek gibi şekillendiğini ve buz raflarının kenarlarından ayrıldığını söyledi. Görünür kısmın kütlenin sadece küçük bir parçası olduğunu ve geri kalanının su altında olduğunu söyledi.
Tabular buzdağı son derece geometrik şekli nedeniyle dikkat çekicidir, ancak dikkat çekici görünen tek şey bu değil. IceBridge Operasyonu geçen hafta sonlarında oldukça üçgen bir buzdağı da görüntülemişti...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın