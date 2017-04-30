Antivirüs Bile Bu Zararlıyı Yakalayamıyor!

Yeni fidye saldırısı, antivirüslerden kaçmayı başararak, kullanıcıları kandırmayı hedefliyor!

Antivirüs Bile Bu Zararlıyı Yakalayamıyor!

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