Antivirüs Devi Bitdefender, Bedava Antivirüs Yazılımını Sonlandırıyor!

Bilgisayarları en yeni tehditlere ve virüslere karşı korumak kolay bir iş değil; özellikle de artık çevrimiçi ortamda daha fazla zaman geçirdiğimiz bir zamanda... Yapılması gereken ilk iş ise, doğru antivirüs yazılımını kullanmak.
Bu yazılım ücretli olabileceği gibi, ücretsiz bir seçenek de olabilir. Bitdefender da, kullanıcıların bilgisayarlarını korumalarına yardımcı olmak için bir dizi ücretli antivirüs çözümüne ve Bitdefender Antivirus Free Edition adlı ücretsiz bir sürüme sahip. Ancak şimdi, şirketin müşterilerine gönderdiği bir e-postada, ücretsiz antivirüs desteğinin yakında sonlandıracağı açıklanıyor.
E-postada Bitdefender, güvenlik endüstrisindeki büyük değişikliklerin ürün geliştirme planlarının çoğunu altüst ettiğini ve ne yazık ki Bitdefender Antivirus Free Edition'ın bu değişikliklerin bir kurbanı olduğunu söylüyor.
1 Ocak 2022'den itibaren Bitdefender Antivirus Free Edition, resmi olarak durdurulacak ve artık kullanılamayacak. Bitdefender, ücretsiz antivirüs programını durdursa da, gelecek yıl 30 Haziran'a kadar ürün için teknik destek sunmaya devam edecek. Bu, müşterilerine cihazlarını korumak için alternatif bir antivirüs çözümü kurmak için fazlasıyla yeterli zaman sağlayacaktır.
Bitdefender'ın antivirüs korumasını kullanmaya devam etmek isteyenler için şirket, ücretsiz kullanıcılarının aboneliklerini Bitdefender Total Security'ye yükselteceği bir promosyon da sunuyor. Normalde yazılıma bir yıllık abonelik 69,99 Euro tutarında olsa da, Free Edition kullanıcılarına 8,98 Euro karşılığında 5 cihaz / 1 yıllık abonelik teklif ediliyor. Ancak bu teklif yalnızca ücretsiz sürüm kullanıcıları için geçerli ve 31 Aralık'a kadar devam edecek.
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