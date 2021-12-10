Antivirüs Devi Bitdefender, Bedava Antivirüs Yazılımını Sonlandırıyor!

Pek çok PC kullanıcısının yıllardır tercih ettiği bedava antivirüs yazılımı Bitdefender Antivirus Free Edition, Bitdefender tarafından yapılan açıklamaya göre yolun sonuna geldi. İşte yazılımın sonlandırılacağı tarih ve bilmeniz gerekenler...