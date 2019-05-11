Antivirüs Firmalarını Hack'lediler

Önde gelen üç antivirüs firmasını hack'lediği anlaşılan bir hacker grubu, şimdi de elde ettiği verileri satışa çıkardı!

Antivirüs Firmalarını Hack'lediler

İngilizce ve Rusça konuşan bir hacker grubu, önde gelen üç antivirüs firmasından çaldıklarını iddia ettikleri dahili belgeleri ve kodları satışa çıkardılar.

"Fxsmsp" adlı hacker grubu, araştırma firması AdvIntel'in bir raporuna göre üç firmanın dahili ağlarını ele geçirdi. Grubun, verileri 300.000 dolardan yüksek bir fiyatla satışa çıkardığı iddia ediliyor. AdvIntel'e göre Fxsmsp, ciddi bir tehdit ve daha önce kurumlardan çaldığı verileri 1 milyon dolara yakın fiyata satmış bulunuyor.

Ekran görüntülerini inceleyen firma, bu görüntülerde 30 terabayta kadar verinin ele geçtiği ima edildiğini söylüyor. Sızan bilgiler içerisinde firmaya göre "geliştirici belgeleri, yapay zeka modeli, web güvenliği yazılımı ve antivirüs yazılımı temel kodu" bulunuyor.

AdvIntel'in araştırmasına göre Rus gibi görünen hacker grubu, neredeyse tamamen antivirüs firmalarını hedef alıyor.

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