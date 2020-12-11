Özellikle son dönemde oyunculara özel kategoride çok sayıda ürün görmeye başladık. Açıkçası bu oldukça hoşumuza gidiyor, zira bizler de part time gamer olarak bu ürünleri kullanmayı seviyoruz. Bugün masamızda AOC'den bir monitör yer alıyor.
AOC'nin G Line segmentinden daha önce de monitörleri konuk etmiştik. Artık 2'inci nesil G Line serisi modellere geçildi, bunlardan biri de elimizdeki AOC CQ27G2U modeli oluyor.
Bu modelin önemli özellikleri arasında kavisli yapıya sahip olması başı çekiyor. Ayrıca yüksek tazeleme hızı ve düşük tepki süresi ile beraber rekabetçi oyunları sevenlere hitap ediyor. Şimdi gelin hep beraber bu monitöre daha yakından bakalım.
AOC CQ27G2U Tasarımı Nasıl?
Elbette her zaman olduğu gibi tasarım ilk durağımız olacak. AOC CQ27G2U, 1500 yarıçap değerinde kavisli bir ekrana sahip. Böylece düz panellerden ziyade, görüntünün kendisini biraz daha sarmasını isteyenlerin beğeneceği bir model oluyor. Ekran kenar çerçeveleri de bir hayli ince tutulmuş. Böylece daha çok ekrandaki görüntüye odaklanmanız sağlanmış.
Keskin hatlarıyla dikkat çeken monitörde, stant da ayaklarını yere sağlam basıyor. Standın ortasında kablo boşluğu yer alırken, standın yine yükseklik ayarına izin verdiğini söylemek lazım. Yükseklik ayarı gibi, monitörü sağa/sola, öne/arkaya doğru eğip bükebilmeniz de ergonomi açısından büyük önem taşıyor.
Bu arada tasarımda kırmızı şeritler dikkat çekici dururken, bu monitörde RGB ışıklandırma tercih edilmemiş. Böylece bu model, RGB ışıklandırmalı tasarımlı monitörlere göre biraz daha uygun fiyatlı bir model olmayı amaçlıyor.
AOC CQ27G2U Özellikleri Neler?
AOC CQ27G2U, 27 inç boyutunda bir ekranın sahibi. 144Hz tazeleme hızına sahip olan bu ekran, 2K çözünürlüğünde görüntü üretebiliyor. Full HD ve 2K oyunları tam performansla yansıtabilen ekranda tepki süresi ise 1ms. Böylece dediğimiz gibi özellikle rekabetçi oyunlar için önemli modellerden biri oluyor. Valorant, CS:GO veya Fortnite gibi, her ms'nin önemli olduğu akıcı oyunlar için tercih edilebilir. Bu arada buı modelin özellikle AMD ekran kartlı oyunculara hitap ettiğini de söylemek lazım, zira monitörde FreeSync Premium desteği yer alıyor.
Elbette rekabetçi oyunların yanı sıra renkli platform oyunlarından, görsel dünyasıyla dikkat çeken adventure oyunlarına kadar zengin bir yelpazeye de hitap ediyor. Zira kullanılan VA panelin renk demeti şahane. sRGB renk gamutunun yüzde 120'sini kapsayabilen monitörde parlaklık değeri 250 kandela olurken, tipik kontrast seviyesi ise 3000:1 şeklinde.
AOC CQ27G2U, bağlantı konusunda da zengin seçenekler sunuyor. HDMI 2.0 portlardan 2 adet olmasının yanında ayrıca DisplayPort girişi de yer alıyor. Böylece monitörü aynı anda konsola, bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Üzerinde hoparlörleri de var. 2 adet adet 2W'lık iyi ses veren hoparlörle gelen monitörde USB ihtiyacı için 4 adet porta da yer verilmiş durumda.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek AOC CQ27G2U, 27 inç boyutta kavisli bir ekrana sahip monitör arayanlar için iyi bir seçenek olacaktır. AOC'nin G Line serisinin profesyonel espor oyuncuları tarafından tercih edildiğini de göz önünde bulundurursak, özellikle rekabetçi oyunlar için iyi bir monitör isteyenlerin ihtiyacını karşılayacağını net olarak söyleyebiliriz.
Bu modelin fiyatının da şu an 3389 TL olduğunu söyleyelim.
CHIP Online Notu: %90
+ Güzel tasarım
+ Ergonomik yapı
+ 2K / 144Hz / 1ms / 1500R kavisli panel
+ Başarılı oyun performansı
+ Bağlantı seçenekleri
+ Hoparlör desteği
AOC CQ27G2U Teknik Özellikleri
- Ekran 27 inç
- Çözünürlük 2560x1440
- Tarama Hızı 144Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel VA
- Tepki Süresi 1 ms
- Parlaklık 250 kandela
- Kontrast (Tipik) 3000:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör 2W (2 adet)
- Bağlantılar HDMI 2.0 (2 adet), DisplayPort 1.2 USB 3.0 (4 adet), ses çıkışı
- Boyutlar 367 x 612 x 73 mm
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