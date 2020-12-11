AOC CQ27G2U 27

Monitörde aradığınız kriterler; 2K çözünürlük, 144Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi ve kavisli ekran ise, o halde bu monitör size göre bir seçenek. İşte AOC CQ27G2U 27 incelemesi!

11 Aralık 2020 20:30

Ercan Uğurlu