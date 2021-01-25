AOC GM500 Gaming Mouse ve GK500 Gaming Keyboard İnceleme

Bu incelememizde kısa bir süre önce kutusundan çıkarttığımız AOC'nin yeni klavye ve fare seti bizlerle beraber. AOC'yi zaten monitörleriyle oldukça yakından tanıyoruz ki, bu monitörlerden biri olan, yeni modellerden 27 inç ekranlı AOC AG273QX de şu an masamızda.
Oyuncular tarafından olduğu kadar ofis için monitör arayanlar tarafından da yakından tanınan marka, kısa bir süre önce yine oyunculara özel hazırladığı klavye ve fare setlerini tanıtmıştı. Bunlardan daha önce giriş seviyesi modelleri olan GM200 oyuncu faresi ve GK200 oyuncu klavyesini incelemiştik. Bu defa ise ailenin ortanca modelleri olan 500 serisi GM500 ve GK500 klavye ve fare seti bizlerle beraber. Bu arada incelemeye başlamadan önce ailede ayrıca 700 serisi altında GM700 ve GK700 klavye ve seti bulunduğunu da söyleyelim. Onları da elimize ulaştığında ayrıca inceleriz.
Şimdi gelelim konumuza.
AOC GK500 Gaming Keyboard İncelemesi
Bu defa önce klavyeden başlayalım. AOC GK500, mekanik anahtarlara sahip ve elbette RGB yapıyı gözeten bir oyuncu klavyesi. Klavyede yer alan switch'ler OUTEMU Red olarak seçilmiş. Hatırlarsanız bir alt modelde mekanik hissiyatlı membran switch'lerin kullanıldığını görmüştük. Daha sonra inceleyeceğimiz bir üst model olan GK700'de ise OUTEMU Blue switch'lere yer veriliyor. Bu anlamda, bu klavyede tam olarak kullanılması gereken anahtarlara yer verildiğini söylemek lazım ki, OUTEMU Red switch'ler bu kategoride oldukça popüler. Özellikle hem oyun oynuyor hem de yazı yazıyorsanız.
Kullanılan kırmızı switch'ler mavi switch'lere göre daha az sesli ve geri bildirim hissiyatı da sınıfı için gayet ideal. Anahtarları harekete geçirmek için harcanan kuvvet 47 gram olurken, çalışma mesafesi 2.1 mm, total yolculuğu ise 4 mm şeklinde. Dediğimiz gibi, hem oyun hem yazı için gayet dengeli bir anahtar seçimi olmuş doğrusu.
Tuşların kullanım ömrü 50 milyon basıma kadar olurken, klavyede kullanılan malzeme de onu uzun kullanım için sağlam kılıyor. Üst malzemesi birinci sınıf alüminyum alaşımdan oluşan klavyede, alt kısımda ise manyetik bir bilek desteği yer alıyor. Böylece hem yazı yazarken hem oyun oynarken, klavye başında uzun süreler geçirdiğinizde bilekleriniz rahat ediyor. Elbette istemezseniz bunu çıkartabiliyorsunuz.
Altın kaplama USB yoluyla bağlayacağınız klavyenin kablosu ise 1.8 metre uzunluğuyla gayet ideal. Kablonun örgülü olması da ayrıca avantaj sağlıyor.
AOC GM500 Gaming Mouse İncelemesi
Şimdi gelelim GK500'ün ekürisi GM500 oyuncu faresine. AOC GM500, tasarımıyla gayet ele oturan, ergonomik bir oyuncu faresi oluyor. Hem sağ ele hem sol ele uygun olarak tasarlanan farenin başparmağın altına gelen alanda 2 kısayol tuşu yer alıyor. Diğer tarafta da yine 2 tuş göreceksiniz. Farenin üzerindeki toplam tuş sayısı ise 8 adet. Bu tuşların hepsini AOC G-Tools App üzerinden rahatlıkla programlayabiliyorsunuz.
GM500'ün sağ ve sol click'leri Omron anahtarlara emanet edilmiş. Bu tuşlar da tıpkı klavye gibi 50 milyon basıma kadar dayanıklı yapıda olurken, kullanılan sensör ise Pixart PWM3325. Bu sensörle 5000 DPI seviyesinde çözünürlük ile beraber 100 IPS ve 20G hızlanma özellikleri ile birlikte seri bir kullanım sağlayabiliyor.
Oyuncular için gayet uygun yapıda olan GM500, az sonra bahsedeceğimiz fiyatıyla da zaten bu kategori için fazlasıyla ideal bir ürün oluyor. Bu arada farenin toplam ağırlığının da 145 gram olduğunu söyleyelim.
Light FX ile Oyunculara Özel Işıklandırılmış Tasarım
GM500 oyuncu faresi gibi GK500 oyuncu klavyesi de RGB ışıklandırmalı yapıya sahip. Faredeki ışıklandırılmış alan scrool tuşu, AOC logosu ve farenin çevresi ile çevrelenelirken, klavyede ise tüm tuşlar ayarlayabileceğiniz şekilde ışıklandırılmış yapıda. Bu arada kısa bir süre içinde incelemesini sizlerle paylaşacağımız AOC AG273QX monitörünün de masamızda olmasının sebebi, yine RGB ışıklandırmalara sahip olması. RGB desenlerini arkasında daire şeklindeki alandan yansıtan monitör, böylece ışıklandırma konusunda bu klavye ve fare seti ile beraber bir takım şeklinde davranabiliyor. AOC G-Tools yazılımında Light FX kısmından 3 ürün için de ışıklandırmayı istediğiniz gibi ayarlayabiliyor ve senkronizasyonunu sağlayabiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, AOC, 500 serisi oyuncu klavye ve fare seti olan GM500 ve GK500 modelleriyle orta segment için gayet başarılı ürünlere imza atmış. Rahat ve konforlu yapıya sahip olmaları, kullanılan malzemenin kalitesi ve kullanım noktasındaki performanslarıyla ideal bulduk. Cihazların fiyatları da sınıfına uygun ölçüde ve rekabete fazlasıyla açıklar. AOC GM500 oyuncu faresi şu an piyasada 229 TL fiyatla bulunabiliyorken, AOC GK500 ise 558 TL gibi bir fiyatla satın alınabiliyor. Daha fazlasını isteyenler ise AOC'nin 700 serisi modellerine yönelebilirler ki, onları da elimize ulaştığında sizlerle paylaşacağız.
CHIP Online Notu: %90
+ Konforlu ve rahat
+ LightFX ile RGB ışıklandırma seçenekleri
+ Kullanım ömrü
+ Kullanılan switch ve sönsörler
+ Manyetik bilek desteği
+ Uygun fiyat
AOC GK500 Gaming Keyboard Teknik Özellikleri
- Switch Türü OUTEMU Red
- RGB Işıklandırma Var
- Anti-Ghosting %100
- Polling Rate 1000Hz, 1ms
- Bağlantı Kablolu, USB 2.0
- Kablo Uzunluğu 1.8 m.
- Boyutlar 433 x 192 x 37 mm
- Ağırlık 1050 gr.
AOC GM500 Gaming Mouse Teknik Özellikleri
- Sensör Pixart PWM3325
- Sensör Tipi Optik
- DPI 5000 Real DPI
- IPS 100 IPS
- Hızlanma 20G
- Polling Rate 1000 Hz, 1ms
- RGB Işıklandırma Var
- Tuş Sayısı 8 adet
- Tuş Ömrü 50 milyon tıklamaya kadar
- Bağlantı Kablolu, USB 2.0
- Kablo Uzunluğu 1.8 m.
- Boyutlar 127 x 74 x 40 mm
- Ağırlık 145 gr.
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