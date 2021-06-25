AOC Q32P2 İncelemesi

Gayet başarılı monitörler üreten AOC'den çoğu kez oyuncu monitörleri ile karşınıza çıkıyoruz. Fakat şirket aslında işin oyun tarafına sonradan girdi ve bu alanda öyle başarılı işler yaptı ki, espor tarafında da tercih edilen önemli markalardan biri oldu. Bugün ise biraz daha ciddi, biraz daha iş odaklı bir monitörü var masamızda. Şirketin Q32P2 modeli bugün bizlerle olacak.
AOC Q32P2, sahip olduğu özelliklerle gerçekten harika bir iş monitörü olmaya çok yakın bir profil çiziyor. Ekran boyutu, sağladığı çözünürlüğü, sunduğu özellikleri ve ergonomik yapısıyla aranan pek çok kriteri taşıyor.
AOC Q32P2, 2560x1440 piksel çözünürlüğüne sahip 31.5 inç boyutlu bir ekrandan oluşuyor. Maksimum 75Hz tazeleme hızına sahip olan monitörün 4 ms tepki süresine ve AdaptiveSync desteğine sahip IPS paneli bulunuyor. Ekranın kenarları ince olsa da, yine de çoklu ekran kurulumları için pek elverişli olduğunu söyleyemeyiz.
Ekranın arkasında ise geniş bağlantı desteği bizleri karşılıyor. Bunlar arasında 2 adet HDMI 1.4 portu, DisplayPort 1.2 girişi yer alırken, ayrıca 4 adet USB 3.2 Gen1 portu da mevcut durumda. Olmuşken bunlar arasına bir de USB-C portu yerleştirseler hiç fena olmayacakmış doğrusu.
Monitörün önemli özelliklerinden biri de ergonomik yapısı oluyor. AOC'nin oyun dalındaki hemen her monitörünün de ergonomik özellikler gösterdiğini biliyoruz. Ofis tarafında da bunu sürdüren AOC, bu monitöründe de hemen her yöne dönebilen bir model hazırlamış. Ekranı 175'er derece döndürebiliyor, öne ve arkaya eğebiliyor, 150 mm yüksekliğine kaldırabiliyorsunuz. Böylece karşısında geçireceğiniz uzun iş sürelerinde rahat etmeniz amaçlanıyor.
Görüntü kalitesi söz konusu olduğunda AOC Q32P2 dünyadaki en etkileyici 31.5 inç büyüklüğündeki monitör olmayabilir belki fakat gayet iyi bir görüntü sunduğunu söylemek lazım. Monitörün IPS paneli renk canlılığı konusunda çok başarılı olurken, geniş çerçevede ekran görünürlüğü de bunu perçinliyor.
sRGB renk gamutunun yüzde 102'sini kapsayan monitörün, tipik kontrast oranı 1000:1 seviyesinde olurken, buna karşın parlaklık seviyesi standart 250 kandela olarak karşımıza çıkıyor. Ekranın parlaklık seviyesinin biraz daha yüksek olmasını isterdik. O anlamda bu model genel ofis işleri için ideal olsa da, profesyonel fotoğraf işi yapanlar tarafından tam performans elde edilemeyebilir.
Öte yandan benzer modellerden daha önce incelediğimiz Lenovo ThinkVision P27h-20'de 350 kandela parlaklık görmüştük. Bu monitörde USB-C konektörü ve hatta Ethernet girişi bile yer alıyordu. Bu anlamda karşısında önemli bir rakip bulunduğunu söylemek hiç zor olmayacak. Fakat diğer yandan AOC Q32P2 monitörün 32 inç boyutunda olması daha fazla alana sahip olmanızı sağlarken, bu nedenle üretkenlik ve çoklu görevler için daha iyi bir platform olabileceğinin de kanıtı.
Monitörün AdaptiveSync desteği içermesi, iş sonraları oyun oynamanın kapısını açarken, monitörde yer alan bir çift 3W'lık hoparlör de bunun eşlikçisi konumunda. 75Hz tazeleme hızına sahip olması da, standart 60Hz monitörlere karşı güzel bir opsiyon getiriyor.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, AOC Q32P2'nin ergonomik standı ve geniş ekranıyla beraber hem ev hem iş kullanımları için cazip hale gelen bir monitör olduğunu söylemek zor değil. Öte yandan bu fiyat aralığında bulunması zor bir model. Şu an AOC Q32P2 modelini 3400 TL fiyatla bulabiliyorsunuz ki, bu fiyatta 32 inç boyutunda ergonomik özellikleri olan, AdaptiveSync uyumlu ve 1440p monitör bulmak pek bir zor. O anlamda değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyoruz.
CHIP Online Notu: %85
+ 32 inç / 1440p / 75Hz IPS ekran
+ Adaptive Sync desteği
+ Ergonomik özellikler
+ Geniş bağlantı desteği
+ İyi fiyat
+ 3W hoparlörler
- Biraz daha parlak olabilirdi
- USB-C yok
AOC Q32P2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Ekran 31.5 inç
- Çözünürlük 2560x1440
- Tarama Hızı 75Hz
- Görüntüleme Oranı 16:9
- Panel IPS
- Tepki Süresi 4 ms
- Parlaklık 250 kandela
- Kontrast (Tipik) 1000:1
- Görüş Açısı 178/178 derece
- Hoparlör 3W x 2
- Bağlantılar HDMI 1.4 (2 adet), DP 1.2, USB 3.2 (4 adet), 3.5 mm
- Boyutlar 501 x 730 x 57 mm
- Ağırlık 9.5 kg.
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